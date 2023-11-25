油塘混凝土廠今續無牌運作　環保署稱已開展蒐證　擬向法庭申禁令

位於油塘東源街20號及22號的混凝土廠「中國混凝土有限公司」先後被否決續牌，但照樣運作。環保署今日（25日）稱，今再派員進入東源街20號廠房巡查，發現混凝土廠有運作。環保署指，該署人員已開展蒐證工作，會盡快將蒐集得的證據轉交律政司考慮提出檢控以及跟進可否向法庭申請禁制令。



至於22號混凝土廠，環保署稱亦已向法庭申請禁制令，以制止該混凝土廠運作造成公眾滋擾，法庭正排期審理中。環保署稱，正與律政司跟進向法庭申請盡快排期審理該等檢控及禁制令案件，以盡早禁止該混凝土廠造成空氣污染滋擾公眾。



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中國混凝土有限公司在油塘經營兩間廠房，於東源街20號及22號相連地段。兩廠房多年來違規運作，未有跟隨指引，被居民投訴導致沙塵滾滾。「空氣污染管制上訴委員會」周三駁回該公司20號混凝土廠不獲續牌上訴，即時不能進行相關水泥工程；公司在去年4月就22號混凝土廠被拒續牌一事，向高等法院申請司法覆核，今年1月遭駁回。

東源街20號混凝土廠連續兩日有運作

針對20號混凝土廠，環保署指當其指明工序牌照失效後，署方隨即展開執法行動，在前日、昨日及今日（23日、24日及25日) 派員進入廠房巡查，發現東源街20號混凝土廠於昨日及今日均有運作。

環保署指已開展蒐證工作，會盡快將蒐集得的證據轉交律政司考慮根據《空氣污染管制條例》提出檢控以及跟進可否向法庭申請禁制令，同時亦會聯同相關部門採取執法行動。

22號廠房禁令申請正排期 環保署與律政司跟進申盡快審理

至於22號廠房則在過去一年多無牌經營，環保署今稱，截至本月已向該廠發出共32張傳票提出刑事檢控，指控廠方違反「空氣污染消減通知」和無牌運作，該等檢控案件正由法庭處理。

環保署亦已向法庭申請禁制令，以制止該混凝土廠運作造成公眾滋擾，法庭正排期審理中。環保署正與律政司跟進向法庭申請盡快排期審理該等檢控及禁制令案件，以盡早禁止該混凝土廠造成空氣污染滋擾公眾。

預計明年第一季向立法會提出修例

環保署表示，正着手修改《空氣污染管制條例》，加大執法權力封閉違規處所，讓部門未來能夠更快速和有效處理類似情況，預計明年第一季可以把修例建議提交立法會。