夜繽紛｜灣仔「海濱動感夜」周五周六舉行　五種運動有得玩

政府推動夜經濟的「夜繽紛」計劃持續，發展局和海濱事務委員會於今日（24日，星期五）和明日（25日，星期六）一連兩晚在灣仔水上運動及康樂主題區舉辦「海濱動感夜」，鼓勵市民於晚上工餘時間善用海濱共享空間多做運動。活動特設新興運動「發光健球賽」、「圓心滾動跑」、「夜舞Hip-Hop-Pop」、「拋出你光環」和「打氣闖4關」等五大運動，讓參加者在維港夜色下齊齊動起來，享受海濱動感新體驗。



海濱動感夜

日期：11月24日 及 25日(星期五及六)

時間：晚上6時至10時

地點：灣仔「水上運動及康樂主題區」

費用：全免

報名方法：https://bitly.ws/ZBXC

運動一：發光健球賽──三隊同時作賽

源自加拿大的新興運動健球為全球唯一由三隊同時作賽的球類運動，健球體積龐大，但運動容易上手，講求尊重、包容和團隊合作。球隊進攻時需要4位隊員同時接觸健球，防守隊伍則需成功接球，若健球着地，則屬犯規，由其餘兩隊得分。是次活動邀請了專業教練指導參加者試玩，並特別使用巨型發光健球。

運動二：圓心滾動跑──夜光滾筒放電跑

在大型LED夜光充氣滾筒內，參加者可以狂奔、可以跳躍，甚至躺著碌，簡單易玩，小朋友無限放電。

運動三：夜舞Hip-Hop-Pop──入門工作坊

在專業導師指導下，可以一嘗在海濱共享空間和朋友齊齊跳Hip Hop，學習基本入門技巧，配合現場的極光及星空等特效光影投射，感受潮流街頭文化。一眾經驗舞者更可以在光影投射下來個「moonwalk」切磋。

運動四：拋出你光環──輕量運動

夜光套圈圈可四人同時一齊玩，屬全齡共融的輕量運動，適合一家大小享受秋日海風下的親子時間。

運動五：打氣闖4關──充氣關卡考身手

大小朋友齊齊勇闖四大巨型充氣關卡：跑獨木橋、跑隧道、跨欄和跳圈圈，考驗參加者身手和平衡力。

每日首300位參加者完成五大運動之其中四項，並集齊4個指定印章，便可即場換領限量版禮品。