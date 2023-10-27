啟發青年　擁抱平等　平機會招募大專生成為平等機會青年大使

行政長官剛發表了任內第二份施政報告，當中指出青年是香港的未來，我們應助青年發展，孕育青年的未來，平機會對此非常支持。因為，一直以來，我們都致力於向年輕一代推廣平等機會和多元共融的價值。



要將平等、多元和共融的精神植根在年輕人心中，透過親身體驗讓他們領略當中的意義和價值，是最有效的方法。有見及此，平機會舉辦「平等機會青年大使計劃」，利用體驗式學習活動，讓參與計劃的大專學生能親身體會平等機會的價值。計劃現正接受報名，有興趣參加的大專學生可於11月16日或之前透過計劃網站申請。



文：平等機會委員會主席朱敏健



平機會舉辦「平等機會青年大使計劃」，利用體驗式學習活動，讓參與計劃的大專學生能親身體會平等機會的價值。計劃現正接受報名，有興趣參加的大專學生可於11月16日或之前透過計劃網站申請。圖示上屆青年大使和嘉賓出席嘉許禮。

去屆反應良好 今年再辦青年大使計劃

平機會去年推出首屆「平等機會青年大使計劃」，向年輕一代推廣平等機會和多元共融的價值，並將年輕的平等機會支持者團結一起。由於反應良好，平機會遂於2023/24學年繼續舉辦計劃，以培養青年的正向思維和價值觀，助他們了解不同社群的需要，並在朋輩間推廣平等機會的信息，為構建共融社會出一分力。計劃歡迎現正在香港就讀文憑或以上課程的全日制大專院校學生參加。

參與了上一屆「平等機會青年大使計劃」的青年大使均表示，這計劃豐富了他們的經驗，讓他們透過親身體驗加深對多元、平等和共融的體會，學到很多書本以外的知識。

透過體驗式活動學習平等、多元和共融

在為期六個月的計劃期間，平機會將會為青年大使安排一系列的體驗式學習活動，以提升他們對平等機會的認識和體驗。這些活動包括：與殘疾健兒一起進行跑步訓練，學習如何成為視障或聽障人士的領跑員；參觀企業以了解工作間的平等、多元和共融政策；參加社區多元文化之旅，體驗本地和少數族裔的文化特色；參加反性騷擾培訓工作坊，增加對反性騷擾的認識；以及與有特殊需要的青年一起走入社區，探索無障礙的環境等等。

加入反性騷擾培訓預防性騷擾事件發生

我們在今次計劃的活動中，特別加入了反性騷擾培訓工作坊，以增加青年大使對反性騷擾的認識。對於近期大學迎新營有關性騷擾事件的指稱，我認為有需要加強大專學生對性騷擾的敏感度，以防止同類事件再次發生。除了參與培訓，青年大使更需要製作與反性騷擾有關的宣傳品或舉辦相關活動，向身邊的朋友和同學推廣預防性騷擾的信息。

在為期六個月的計劃期間，平機會將會為青年大使安排一系列的體驗式學習活動，以提升他們對平等機會的認識和體驗。

擴大名額以招攬更多青年參加

參與了上一屆計劃的青年大使均表示，這計劃豐富了他們的經驗，讓他們透過親身體驗加深對多元、平等和共融的體會，學到很多書本以外的知識。對於這些正面的評價，我們感到非常欣慰和鼓舞。為了鼓勵更多青年成為平等機會青年大使，我們今年特別擴大了名額，讓更多大專學生能夠參與這個計劃。

參與計劃的青年大使在計劃完結時，可獲發由平機會主席簽發的推薦信、參與計劃的證書及在青年大使的LinkedIn平台發布該證書。

計劃現已接受報名，有興趣參加計劃的大專學生可透過計劃網站填妥申請表，並遞交一篇短文或一條短片閳述自己對平等機會的見解。截止報名日期為2023年11月16日。詳情請瀏覽計劃專頁www.eoc.org.hk/youth。

平機會去年推出首屆「平等機會青年大使計劃」，向年輕一代推廣平等機會和多元共融的價值，並將年輕的平等機會支持者團結一起。（資料圖片 / 洪嘉徽攝）

「01心意」與過百慈善團體攜手籌款，讓社區變更美好。立即援助基層弱勢！