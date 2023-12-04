中大醫學院辦研討會探討防新冠策略　盧寵茂：將提升疫情監測能力

香港走出新冠疫情陰霾，踏上復常之路約一年，中大醫學院與亞太地區醫療系統強化網絡（ANHSS）今日（4日）協辦研討會，探討如何從新冠疲情中汲取經驗，並提升醫療系統和社區抗疫力。來自亞太區10多個國家及城市，共200 多位政策制定者、醫療專業人員，以及各地學術代表等分享應對和控制新冠疫情的關鍵策略和創新思維。

醫務衞生局局長盧寵茂致辭時表示，新冠疫情為政策制定者提供機會，找出創新方法應對一般及新出現的疾病，加強醫療系統。他表示，政府將提升本地在疫情監測、預警和防控方面的能力，加強與內地部門的疾病聯合防控和導師培訓，並推動多個領域的國際科研合作。



中大醫學院與亞太地區醫療系統強化網絡（ANHSS）協辦研討會，探討如何從新冠疲情中汲取經驗，並提升醫療系統和社區抗疫力。（洪芷菁攝）

香港中文大學醫學院賽馬會公共衛生及基層醫療學院醫療體系及政策研究所（CHSPR），與亞太地區醫療系統強化網絡（ANHSS）共同協辦「亞太地區知識蒼萃活動：如何從新冠疲情中汲取經驗並提升醫療系統和社區抗疫力」硏討會，及「醫療系統轉型政策研究課程」。

來自亞太區10 多個國家及城市，共200 多位参與者和嘉賓出席活動，包括政策制定者、醫療專業人員，以及各地學術代表，分享應對和控制新冠疫情的關鍵策略和創新思維，借鑒全球經驗以提升醫療糸統和社區抗疫力。

盧寵茂：需提升應變能力保障市民健康

醫務衞生局局長盧寵茂擔任研討會開幕禮主禮嘉賓。他致辭時表示，新冠疫情為政策制定者提供機會，以找出創新方法，應對一般及新出現的疾病，加強醫療系統。他又強調，準備、響應和恢復是未來有效行動的關鍵。在保障市民健康方面，他指政府與市民之間的合作一直是不可或缺的，認為公共醫療系統的應變能力，以及社會每一位成員的應變能力均須提高。

另外，他表示，港府將提升本地在疫情監測、預警和防控方面的能力，加強與內地部門的疾病聯合防控和導師培訓，並推動多個領域的國際科研合作。