趙家賢被咬甩耳案　法官著屏除政治立場　考慮被告是否有意圖傷人

時任區議員趙家賢前年疑遭人咬甩部份左耳案，法官張慧玲今（7日）開始引導陪審團。法官提醒，即使本案涉政治立場，但陪審團都需要屏除任何政治立場、同情和偏見。對於被告稱案發時腦內一片空白，因此沒有嚴重傷人的意圖，法官指著陪審團考慮，被告是否飲酒至某程度，令他沒有嚴重傷人的意圖。法官明天將會完成餘下的引導詞。



被告陳真(51歲)，被控3項有意圖傷人和1項普通襲擊罪。控罪指他於2019年11月3日，在太古城中心外意圖使溫浩倫、梁碧琪和趙家賢的身體受嚴重傷害，而非法及惡意傷害他們；及於同日同地襲擊梁瑩瑩。其中事主溫浩倫和梁碧琪為夫婦，梁瑩瑩則為梁碧琪的堂姐。

法官提醒，即使本案涉及政治立場，陪審團需屏除任何政治立場、同情和偏見。陪審團要客觀審視證據，作出符合事實的裁決。

控方主要證人供詞及案發經過。(詳看下圖)

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案發當日有社會事件

法官指，案中不爭議案發日有社會事件，商場內有人組成人鏈，叫「光復香港」一類的說話，曾有防暴警員進入商場。溫浩倫的妻子梁碧琪供稱，他們當時沒有參與示威活動。根據商場高級物業助理的陳家盛證供，溫曾質疑為何讓警員進入商場。

被告說光復台灣是唱反調

法官問，此言論會否予人感覺，溫亦屬支持示威者？被告案發時講「光復台灣」，明顯是唱反調。法官著陪審團考慮，被告為何當時會講「光復台灣」。法官又指，就事件如何發生，各證人的說法有分歧，陪審團需考慮相關分歧是否重要。

爭議在於被告是否有意圖

法官指，案中不爭議被告曾傷人，本案爭議是被告當時是否有意圖，令三名事主溫浩倫、梁碧琪和趙家賢的身體受嚴重傷害，而被告的說法是，他當時腦內一片空白，因此沒有該意圖。而法官強調，即使被告被打至「斷片」，被告也不一定案發時不知自己做什麼。

專家被問幾句曾褪軚

辯方精神科專家黃以謙起初指，被告案發時受酒精醺醉病影響，之後改稱，被告當時有「酒精引致的急性神志不清」(acute alcohol intoxication，簡稱AAI)。法官著陪審團考慮，黃「被問幾句就褪軚，是否一個謹慎、小心的精神科醫生應該做既嘢？」法官亦著陪審團考慮，被告案發時是否受AAI影響，令他腦內一片空白。

被告自己選擇飲酒

法官亦強調，即使陪審團接納被告受AAI影響，但他自己選擇飲酒，不能以受精神病影響或無意識行為，作抗辯理由。陪審團要考慮被告是否飲酒至某程度，令他沒有嚴重傷人的意圖。

受酒精影響下是否仍有意圖

若陪審團認為，被告案發時受醉酒影響，但仍有此意圖，則裁定有意圖傷人罪成。若陪審團認為被告沒有此意圖，或可能沒有此意圖，有意圖傷人罪便不成立，需考慮罪名較輕的傷人罪；而考慮傷人罪時，陪審團則需考慮，被告傷人時，是否知悉其行為會令人受某程度的傷害。

至於普通傷人罪，法官指被告當時踢梁瑩瑩的頭時，明顯是施加於梁瑩瑩的非法武力，著陪審團考慮，被告案發時有蓄意或罔顧後果。

案件編號：HCCC204/2020