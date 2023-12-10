區議會選舉｜同志嘉年華撞正區選　大會稱警方要求活動縮短一小時

同志嘉年華「香港一點粉紅」在今日（10日）在西九文化中心藝術廣場舉行，當中有70個攤位，22個團體組織參加，有基督教團體在場內即場舉行基督教崇拜，亦有寵物領養、塔羅問事等活動，而大會亦安排不同歌手藝人演唱，吸引不少人到場，氣氛高漲。



大會稱，今年警方較為緊張，因活動撞正區議會選舉，警力難應付活動所需，亦擔心有反對同志的組織到場示威，故提出多項額外要求，包括將活動時間縮短一小時。



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第一屆「香港一點粉紅」於2014年已舉辦，是舉辦接近10年的香港最大型年度LGBT+盛事，希望增加大眾對 LGBTQIA+ 社群的認識，消除歧視。

「一點粉紅」大會代表梁兆輝指，活動今年撞正區議會選舉是意外。因向活動場地申請當時，政府尚未公布區議會選舉日期。他又指，如果有人認為活動會拉低投票率，就未免太看小區議會選舉。

他亦認為議員及坊間的反對同志的聲音，反而有助「曲線宣傳」，而且香港是多元社會，他認為任何聲音只要是安全及守法，都可以表達。

「一點粉紅」大會代表梁兆輝指今年警提出多項額外要求，主辦方亦會盡量配合。（余睿菁攝）

梁兆輝稱，今年警方較為緊張，因為區議會選舉已消耗不少警力，警方亦擔心有反對同志的組織到場示威，因此對方提出多項額外要求，包括縮短活動時間，由原本下午1點至下午9點，縮短至下午1點至下午8點、並在今日較早時間到會場視察等。另外，場內同一時間亦不可多於3,500人，警方亦要求主辦方檢查入場人士隨身物等。

梁兆輝認同現時是平權嚴冬，不同他相信平權之路越障礙，越能發揮平權真正作用，而他亦會繼續用不同方法凝聚大家。