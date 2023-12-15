周海媚分手後購屯門置樂自住　呂良偉三年後賣清水灣愛巢賺230萬

有「最美周芷若」之稱的周海媚逝世，留下視迷及影迷無限的思念。事實上，暱稱「海味」的周海媚就讀屯門區中學，她與前夫呂良偉分手後，購入屯門置樂花園一單位並一度報住上址，於2001年帳面獲利約25萬元離場。相反，前夫呂良偉則於90年代初大舉投資物業，並與「海味」分開三年後，轉售清水灣「愛巢」洋房賺230萬元。



周海媚在1986年合作拍劇集《小島風雲》與呂良偉相戀，1988年在美國「秘密結婚」。不過兩人婚姻關係僅維持一年，分手後各有各發展戀情，但兩人再見亦是朋友。註冊紀錄顯示，「海味」於1989年至1990年間曾報住呂良偉名下的清水灣道松濤苑D單號屋。

周海媚與呂良偉分開後，在1991年以公司名義，以50萬元購入屯門置樂花園樂恆苑低層D室，實用面積511方呎。她長居10年後，終在2001年以74.8萬元售出，帳面獲利約25萬元。

屯門置樂花園。（網上圖片）

前夫呂良偉則於1980年代演戲事業如日中天，收入甚豐，他多年居住於清水灣，亦曾投資清水灣物業，及後他進軍中半山及南區豪宅，甚至曾買入小西灣舖位。

呂良偉亦與「海味」分開三年後，即1992年轉售清水灣「愛巢」松濤苑D單號屋，以578萬元出售，帳面獲利約230萬元。

周海媚與呂良偉再見亦是朋友。（VCG）

呂良偉於97年金融風暴後，一度傳出投資失利。阿呂於99年曾被美國銀行（亞洲）入稟追討約37萬元欠款。阿呂旗下公司亦於2000年曾被稅局追稅58.1萬元。

呂良偉近年曾在訪問談及這段投資經歷，他指：「當時是97、98年之間，全香港人都經歷負資產，我只是其中一個，我不算什麼低潮，不像一些人可能要破產，的士不能乘，我那時持有數層樓，舉例由5000萬元，變成3000萬元，每個人也是，我的心態我很正面，只是增加工作量，平衡支出便可以」。