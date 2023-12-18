老婦入伊院紀錄載氧氣樽曾無氧　院方稱僅記家屬報稱　隔3年難查

明愛醫院11月發生涉及氧氣樽氣閥未有開啟醫療事故，一名男病人其後死亡，原來涉及氧氣樽問題的公院事件或非單一，2020年伊利沙伯醫院發生一宗氧氣樽無氧「疑案」。



一名九旬老婦的女兒近日憶述，母親2020年1月因病入伊院急症室，到達後她叮囑護士，母親需供應氧氣協助呼吸，她與外傭之後離開用膳。回到急症室發現母親滿頭大汗，拿開氧氣機鼻導管發現無氧氣供應，遂告知醫護進行急救。惟其母12日後因肺炎離世，醫療紀錄有病人氧氣樽一度無氧的記錄。



因疫情體諒公院須集中精神抗疫，女兒今年始向醫管局投訴及向社區組織協會求助，並透過傳媒公開事件。不過，就有關個案伊院回覆《香港01》指，醫療紀錄提到病人氧氣樽一度無氧只是「如實記錄病人家屬當時報稱」情況，並因事隔三年職員無法憶述事件，無法核實投訴人所指問題，因此事件不涉及醫療事故。



社協幹事彭鴻昌認為，伊院說法不合理，批評急症室當時有責任紀錄病人情況如實紀錄，內科部門亦應是在已核實情況才紀錄下來。家屬明言對伊院回覆感不滿，會向醫管局公眾投訴委員會提出上訴。



死者女兒：多次叮囑護士母親需要氧氣供應

96歲金婆婆因慢性阻塞性肺病需要長期使用氧氣機協助呼吸，在2020年1月14日因尿片有血跡，女兒阿花（化名）決定召喚救護車送媽媽到醫院檢查。阿花憶述，到達伊院急症室後多次叮囑護士，其母親是需要氧氣供應；護士遂為金婆婆安排氧氣樽，以鼻導管輸入每分鐘2度的氧氣，幫助她呼吸。她與外傭亦一直陪伴在旁，過程沒有醫護前來檢查氧氣樽，而當時金婆婆未有異常，血含氧量當時為97%。

不過，直至晚上8時多，她與外傭外出用膳，一小時後回到伊院，就發現母親已滿頭大汗，「搵到佢時佢塊面好紅下，成面成頸都係汗，同埋開始索氣。」她與外僱當時隨即幫母親抹去汗珠，期間拿開鼻導管時發現無氧氣供應。

一啲氧氣都無，（當時反應是）點解會咁㗎？ 死者女兒阿花（化名）

阿花（化名）憶述事件時一度落淚。（黃浩謙攝）

入院12日後肺炎持續惡化離世

金婆婆入住內科病房後，需要用到每分鐘15度的氧氣急救，血含氧量才上升至92%，而自此亦一直需要配戴氧氣面罩。不過，金婆婆情況持續惡化，最終在1月26日、即入院12日後因臨床情況及肺炎持續惡化離世。

惟伊院回覆時指，檢查氧氣樽情況並非醫療紀錄中常規紀錄項目，故未能證實曾否出現氧氣樽供氧問題，因此事件不涉及醫療事故。（資料圖片）

伊院：醫療紀錄只是如實記錄家屬報稱 非醫護人員判斷

阿花早前向醫管局投訴事件。惟伊院回覆時指，內科的醫療紀錄雖有提到病人氧氣樽一度無氧（found oxygen tank empty for unknown period），但只是如實記錄病人家屬當時報稱的情況，並非醫護人員作出的判斷；院方亦指，由於檢查氧氣樽的情況並非醫療紀錄中的常規紀錄項目，而事隔三年職員亦無法憶述事件，因此院方無法核實投訴人所指急症室氧氣樽的供氧問題。

死者女兒：冀公院集中抗新冠故無即時投訴

阿花表示，不明白為何檢查氧氣樽的情況非醫療紀錄中的常規紀錄項目，因現時醫院在轉送病人期間有清單以檢查氧氣樽的容量，「點解佢喺嗰度（內科）又係病人，𠵱度（急症室）又係病人，佢有咁嘅招待（有清單要檢查），𠵱度又無㗎呢？」她又指，要職員憶述事件不合理，認為當時的職員本應將相關紀錄寫在醫療紀錄上。

死者女兒感醫管局玩「文字遊戲」

她解釋三年後才向醫管局投訴，是因為當時正為新冠肺炎疫情期間，希望可以讓公院集中抗疫，但沒想到等候三年竟會迎來如此結果。她批評醫管局是玩「文字遊戲」，目的是希望保護自己形象，「以為病人好蠢，指鹿為馬。」她又斥醫管局不負責任，令人不相信局方是有決定減少類似的事件發生，而相關回應更是對人命的輕視，「折磨病人、亦折磨病人嘅屋企人。」

社區組織協會幹事彭鴻昌亦認為，伊院說法不合理，因家屬的指控些涉及病人安危，內科部門亦應是與急症室相討下，並核實情況才紀錄下來。（黃浩謙攝）

社協彭鴻昌稱伊院說法不合理：理應核實才記錄

社區組織協會幹事彭鴻昌亦認為，伊院說法不合理，因家屬的指控些涉及病人安危，內科部門亦應是與急症室商討下，並核實情況才記錄下來，「家屬講咁多嘢，點解就係𠵱樣嘢有紀錄低呢？」

家屬將向醫管局公眾投訴委員會提上訴

他亦指，急症室當時有責任紀錄病人情況如實紀錄，如事件屬實更應透過早期事故通報系統報告事件。不過，在今次事件上，其急症室醫護僅提到病人有氣促，沒有談到背後原因，此可能會影響日後的治療，「有無缺氧對之後點醫可能會有好大分別。」死者家屬稱會向醫管局公眾投訴委員會提出上訴。

呼吸系統科專科盧浩然醫生表示，一般而言，對慢阻肺病的病人而言，缺氧可以有不同因素，如病情惡化時「有無比氧，抖唔到氣都會發生」，但如果突然沒有氧氣其血含氧量一定會迅速下降，「你諗下本身都要借錢渡日喇。」

不過，他表示，難以透過病人出現氣促，以推斷病人沒有氧氣供應多久，因相關病人已適應了低氧的環境，「正常人低過90%已經好唔舒服，但佢哋可能80%都可以無咩事。」

家屬另質疑搶救轉用高氧致二氧化碳積存影響病人

此宗「疑案」家屬另一質疑是婆婆入院前肺片清晰，而伊院在搶救過程時，經面罩提供15度的氧氣急救，或會引致病人出現二氧化碳積存問題，甚至可致肺炎死亡。

有不願具名的呼吸系統專科醫生認為，醫生提供15度氧氣急救雖略高於安全限值，但在病人病情惡化初期使用高濃度氧氣是適當的。他又指，醫生其後亦有使用呼吸機治療，此有助改善患者呼吸情況。

呼吸系統科醫生盧浩然亦解釋，一般而言，二氧化碳積存問題可以是由慢阻肺病，亦可以因為高濃度氧氣急救造成，「是雞同雞蛋嘅問題。」

伊院：病人離世與在急症室曾血氧飽和度下降沒直接關係

伊院回覆指，醫護一直密切監察病人的情況及提供合適的治療，並指經檢視有關臨床資料後，認為病人離世與她在急症室曾出現血氧飽和度下降沒有直接關係。