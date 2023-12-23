理大衝突｜12人漆咸道一帶被捕　因暴動等罪囚26.5月至56月3周

香港理工大學於2019年11月被示威者佔據，網民發起到理大範圍聚集，並與警方發生衝突，12人在漆咸道及暢運道一帶被捕，全部被控暴動罪成，其中8人在審訊前認罪，餘下4人亦在審訊後被裁定罪名成立，案件今(23日)在區域法院判刑，法官指沒有證據顯示這12名被告扮演重要角色，以監禁36個月為暴動罪量刑起點。考慮各被告是否認罪、年紀等因素後，判其中11人入獄26個半月至35個月，另有一被告曾用錘襲擊警員，被判囚56個月3星期。



2019年11月理大衝突期間，港九多區不分日夜均有激烈衝突。(詳看下圖)

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8名開審前認罪的禤曉諾（22 歲，學生）、李沛珊（26 歲，旅行社職員）、温皓忠（30 歲，文員）、譚俊輝（22 歲，學生）、謝兆龍（23 歲，學生）、梁錫俊（26 歲，無業）、陸偉恒（24 歲，學生）及林浩陽（29 歲，文員）。

4名經審訊後被定罪的被告：鄺小凡（24歲，無業）、柯仁龍（22歲，學生）、吳日軒（22歲，學生）及黃文浩（26歲，學生）。

12人同被控於2019年11月17日至18日期間，在香港理工大學及漆咸道南與暢運道一帶參與暴動。被告溫皓忠另承認傷人罪。他們全部均無刑事案底。

官指眾被告留守現場壯大聲勢

法官判刑時指，眾被告在案發時選擇留守現場，壯大暴動聲勢，但沒有證據顯示他們出任重要角色，考慮各人的情況後，判四名經審計被裁定罪成的被告入獄28至35個月；認罪的被告中，李沛珊及梁錫俊入獄28個月，禤曉諾、譚俊輝、陸偉恒及謝兆龍入獄26個月2周，温皓忠因搶犯而曾用錘襲擊警員，案情較為嚴重，他亦有承認傷人罪，連同暴動罪，判囚56個月3星期。

案件編號：DCCC 733/2020，DCCC 617/2021