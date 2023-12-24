今日必看8分鐘｜司機無辜收「聖誕大禮」｜馬桶水箱驚藏毒蛇

行過路過唔錯過？司機燈位停車 無辜收如此「聖誕大禮」......

影片近日在網上瘋傳，樓主在帖文表示現場是中環德輔道中，星期六(23日)清晨5時許，當時車輛正停在燈位等開車，結果就無辜辜收到這份「大禮」。帖文更透露片中掉煙頭那班人曾自稱古惑仔，但司機說到報警便立刻四散，由於影片沒有聲音所以未能證實，不過做出如此缺德又犯法行為，引起網民熱烈討論。

荃灣老圍發生山火 消防開喉救熄 一度疑有人被困後證虛驚

荃灣老圍發生山火。今（23日）晚8時半，警方接報指老圍里近靜觀林佛堂一村屋附近突然起火，並懷疑一名老婦被困屋內。消防趕至發現約2米乘2米山草起火，遂動用一條喉及一隊煙帽隊將火救熄，並證實無人被困。事件中一名老婦及菲傭自行疏散，幸無人受傷，初步懷疑是有村民用柴火灰燼作肥料時，灰燼中有火苗未完全熄滅而引起火警，料起火原因無可疑。

平安夜｜港人聖誕願望健康要緊 市民遊夜市睇煙花 節日氣氛濃

踏入平安夜，旅發局「冬日維港水上煙火」今晚（24日）8時在西九文化區岸邊綻放。有市民下午3時便與一家人到場霸位，也有市民說現場人流較過去兩年的聖誕多，氣氛相當熱鬧。

聖誕節｜港人坐高鐵轉往番禺 帶小朋友到長隆歡度假期最實惠

今日（24日）是聖誕連假三天紅日假期首天，西九龍高鐵站內人頭湧湧，有港人家庭選擇北上度假或探親，有母親帶同三名小孩到長隆歡樂世界玩足三日，認為是最相宜的選擇。亦有由內地抵港的內地旅客表示，疫情三年未有訪港，專程趁著聖誕節帶同妻女到港，感受節日氣氛。

打鼓嶺和大帽山未見結霜 市民上山改迎日出 笑言︰視乎同邊個睇

入冬後首個寒冷天氣警告和霜凍警告仍然生效，《香港01》記者前往大帽山了解，在清晨6時03分錄到5.3°C，但現場暫時未見結霜。有市民偕友人今日凌晨（24日）凌晨5時許專程來到大帽山，雖然很大機會見不到結霜奇景，但笑言「失望就冇……睇下同邊個一齊上嚟」。

梅艷芳紀念展周日起舉辦 文化博物館館長稱 未受重置計劃影響

為紀念一代巨星梅艷芳逝世20周年，香港文化博物館由明日（24日）起舉行全新展覽「絕代芳華．梅艷芳」，展出70組梅艷芳相關展品。

香港仔隧道易通行｜清晨5時實施 收費廣場行車線6變3

香港仔隧道今日（24日）清晨5時起實施「易通行」不停車收費安排，屆時駕駛者可直接駛過收費廣場，透過「易通行」繳交隧道費，無須停車或排隊付款，所有人手收費亭及快易通車道將會取消，收費廣場來回6條行車線減至3條。為配合「易通行」實施，香港仔隧道一帶會在明日凌晨1時起分階段實施臨時交通及運輸安排，隧道大回方向及支路凌晨4時至5時會封閉，駕駛者注意選擇路線。

日本北海道男子視線受積雪遮擋 撞斃兩歲兒子

日本受十年一遇寒流吹襲，多處降下大雪。北海道瀧川市一名男子12月23日因積雪遮擋視線，意外撞倒兩歲兒子，昏迷送院後不治身亡。

馬桶塞咗！水箱驚藏「世界第二毒蛇」 疑已同住2周專家話咁入屋

馬桶淤塞竟然關毒蛇事？澳洲有民眾近日發現馬桶堵塞，打開水箱檢查發現有蛇藏身其中，馬上找當地捕蛇專家求助，蛇王檢查發現該條是號稱世界第二毒蛇的東部棕蛇（Eastern Brown snake），拆開水箱上部後徙手將蛇扯出來。專出懷疑毒蛇經由破損管道或窗戶入屋，又指雖然毒蛇潛伏兩周令一般人覺得匪夷所思，但事實上蛇在無受干擾的情況下對人類的攻擊性不大。