北角德昌旺角章記魚蛋攙雜水銀可能違例　食環署指令停售或作檢控

​食物環境衞生署食物安全中心今日（31日）公布，從旺角及北角兩間食肆抽取的兩個散裝魚蛋樣本，驗出金屬雜質甲基汞（methylmercury，水銀的一種形態）含量可能違反《食物攙雜（金屬雜質含量）規例》，中心已件已指令停售有關產品，署方稱如有足夠證據，中心會提出檢控。



涉事食肆為北角德昌魚蛋粉及旺角章記香港仔魚蛋王。



樣本含百萬分之零點二甲基汞

食物安全中心表示，跟進早前相關事件時，從旺角及北角兩間食肆抽取上述樣本進行檢測，結果顯示，該兩個樣本各含百萬分之零點二的甲基汞。經風險評估後，中心認為對魚蛋食用量高的容易受甲基汞影響人士（如孕婦），長期食用相關食品或會影響健康。

發言人表示，中心已知會涉事食肆上述違規情況，並指令它們停售受影響產品。如有足夠證據，中心會提出檢控，並會繼續跟進事件和採取適當行動，調查仍然繼續。

大王馬鮫魚等汞含量可能較高

發言人表示，魚類中的汞主要為甲基汞，攝取大量的汞會影響胎兒腦部發育，對成人則會損害其視力、聽覺、肌肉協調性和記憶力；一些國際機構如世界衞生組織早已指出，進食捕獵性魚類是人類攝入汞的主要途徑，中心的總膳食研究報告亦指出，體型較大或捕獵性魚類的汞含量可能較高（例如吞拿魚、金目鯛、鯊魚、劍魚、旗魚、橘棘鯛和大王馬鮫魚等）。因此較容易受汞影響的人士，包括孕婦及計劃懷孕的婦女和幼童等，在選擇魚類時應首選體型較小的魚類，避免進食上述魚類，從而減低攝入過量金屬污染物。

根據《食物攙雜（金屬雜質含量）規例》（第132V章），任何人如售賣金屬含量足以危及或損害健康的食物，即屬違法。違例者一經定罪，最高可處罰款五萬元及監禁六個月。