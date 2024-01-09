段崇智反修例後力挽狂瀾　開學禮破冰　兩度帶團訪京仍遭建制狙擊

中大校長段崇智請辭，明年一月卸任。由2018年上任，至反修例風波，至今5年間，段崇智一直處於「捱打」狀態，遭受前特首梁振英、建制派及親中界別狙擊。



在社會氣氛緩和後，段崇智力挽狂瀾，2022年開學禮成功破冰，邀請保安局局長鄧炳強及警務處處長蕭澤頤出席升旗禮；去年兩度獲北京邀請，率領中大高層上京，拜會中央部委和機構。



外界分析段崇智或許已獲北京及港府接納，然而，他未曾離開過火線，在今1月8日向校董請辭，提早兩年黯然離任。



中大校長段崇智。（資料圖片）

段崇智為國際知名生物醫學權威，2018年出任中文大學第八位校長，他在2019月10日反修例風波期間與學生會面，席間有女學生聲稱受警暴和性侵，他其後發出公開信，「對於部分警務人員涉嫌不當使用暴力或違反人權，經查證後須予以譴責」；11月中大爆發二號橋衝突，段崇智曾到場調停無果，中催淚彈後撤離；四個警察協會主席曾發信，批評段崇智包庇被捕學生。

2019年11月12日，中大衝突中，警方向中大校長段崇智發射催淚彈。（資料圖片 / 曾梓洋攝）

梁振英fb追究中大衝突 斥段包庇示威者

建制輿論一面倒負面批評，狙擊手當中，以前特前梁振英最凌厲，不時在facebook筆伐，梁振英在二號橋衝突後發文，促段崇智「把一個一個佔據2號橋的暴徒綁起送官，重開吐露港公路」，「中大的歷史肯定會有關於你的一筆，問題是你要不要做劣質學生口中的『段爸』，你怕不怕做劣質學生口中的『段狗』」。

2022年段崇智獲中大續任，梁振英又撰文指斥，「等同肯定了段在黑暴期間的表現」，質疑段崇智是「暴動嘅包庇者同幫兇」。立法會議員何君堯亦表達不滿，要求中大解釋，「即使已簽約亦可解約」。

鄧炳強與段崇智對談。（《走進中大》圖片）

開學禮邀鄧炳強、蕭澤頤出席 鄧：沒有芥蒂

處於「捱打」的段崇智，在反修例風波後跟隨主旋律，2020年聯署支持《香港國安法》、2022年有份提名李家超參選特首。獲續任校長後，他一直「力挽狂瀾」，2022/23年的開學禮，成功邀請到鄧炳強、蕭澤頤，甚至駐港機構官員出席參與升旗禮，鄧炳強其後亦明言「唔會同段崇智有芥蒂」。

中大校長段崇智（右三）出席「國家（中關村）火炬科創學院」落成儀式。（中大提供圖片）

獲北京邀請 兩度率中大高層訪京見部委

去年，段崇智先後獲北京邀請，率領中大高層上京，去年6月，他拜會了11個中央部委和機構，包括國務院港澳事務辦公室、國家教育部等，向各部委介紹香港中大與內地的合作規劃，並指會培養更多高端專業人才，實現香港中大「融匯中國與西方」的使命。

去年8月，段崇智受邀出席「HICOOL 2023全球創業者峰會開幕式暨全球創業大賽頒獎盛典」，與北京市市委書記尹力、科技部副部長吳朝暉、教育部副部長孫堯等領導巡館，實地調研國際創新展區，並出席「國家（中關村）火炬科創學院」落成儀式和創業大賽頒獎儀式，為優勝者頒獎。