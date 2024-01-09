段崇智辭職｜港府讚揚段崇智在任校長期間中大在科研方面持續創新

香港中文大學校長段崇智辭職，明年一月卸任。教育局晚上（9日）回應指，特區政府知悉中大校長段崇智已向中大校董會請辭，指政府深信中大校董會將基於大學的長遠利益及發展需要，就校長聘任事宜作出適當安排，使大學能夠繼續提供優質教育，為香港和國家培育優秀人才。



中大校長段崇智。（資料圖片）

教育局：深信中大校董會將基於大學長遠利益就校長聘任事宜作適當安排

教育局就中大校長辭職回應傳媒查詢稱，特區政府知悉中大校長段崇智教授已向中大校董會請辭，並將於2025年一月卸任，並指段自2018年就任中大校長，期間中大在科研方面持續創新，為企業提供優秀人才招募渠道，中大亦獲得多項國際及國家獎項，以及於多項世界大學排行榜屢創佳績。

教育局指，隨着經修訂的《香港中文大學條例》於2023年十一月生效，中大校董會正着手完善其架構，提升中大的管治水平與管治效能，是香港高等教育發展進程的重要一步。政府深信中大校董會將基於大學的長遠利益及發展需要，就校長聘任事宜作出適當安排，使大學能夠繼續提供優質教育，為香港和國家培育優秀人才。

教資會主席雷添良：中大在段任校長期間取得驕人學術成就

大學教育資助委員會主席雷添良表示尊重段崇智個人決定，並表揚中大在段崇智教授擔任校長期間取得的驕人學術成就，又代表教資會表揚中大在段崇智教授擔任校長期間取得的驕人學術成就，並期望大學團隊能上下一心，全心全意投入中大的未來發展，讓中大繼續為香港的高等教育作出貢獻。

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▼中大新聞公告全文▼



香港中文大學公告 ⸺ 校長段崇智教授請辭

香港中文大學校董會主席昨天（2024年 1月8日）收到段崇智教授的請辭決定，他將於2025年1月卸任香港中文大學校長職務。

中文大學十分感謝段崇智校長過去六年來盡心服務及領導大學，與大學同事共同努力之下，創立了全港首個「在學•在職計劃」、監督中文大學（深圳)醫學院及音樂學院的成立、帶領中大在世界大學排名中創新高及獲得卓越的研究表現、在內地及國際合作上取得重大進展、以及領導大學的創新創業及可持續發展。

段校長表示很榮幸自2018年1月1日開始服務中大，與大學同仁一起為大學發展作出貢獻，並在國家及香港政府的政策支持下，攜手推動香港成為國際教育及創新中心。就請辭的決定，段校長表示：「按照修訂後的大學條例，中大落實新的管治架構，我認為此時是讓大學物色一位新校長的合適時機」。段校長感謝大學成員多年來的支持：「香港是我出生及成長的地方，能夠回到我的家，並獲委以重任服務這所偉大學府及整個大學群體，履行中大的創校使命，是我畢生的光榮。我衷心感謝中大社群在過去六年來給予我的支持。在未來12個月，我將不遺餘力確保大學的管理及運作得以暢順延續及過渡。」

中大校董會將按照《香港中文大學條例》規程6.1，設立委員會，就招聘新校長事宜向校董會提供意見。該委員會由大學校董會主席、3名大學校董會成員及3名大學教務會成員組成。