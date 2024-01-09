段崇智辭職｜周一復工即劈炮　前校董香樹輝：更難說好香港故事

中文大學今日（9日，星期二）公布校長段崇智請辭，將於明年1月離任。據了解，段崇智去年12月下旬開始放聖誕新年長假，直至本周一（8日）才復工，並同日向校董會請辭。



中大校友、前校董香樹輝表示，對校長段崇智請辭感難過及可惜，又指段上任的時機不太好，經歷很多大事，並同樣提到段崇智對副校長吳樹培遭解僱一事感痛，「呢個（解僱）手法喺大學都係好令人震驚，大學有大學規矩。」



段崇智在中大的首份合約2018年起為期六年，自2019年捲入反修例風波後，一直建制團體要求段「下台」，但未動搖他留在中大的決心，而校董會在2022年4月的例會上，在時任主席梁乃鵬在卸任前，通過三年新合約，由2024年1起至2026年12月。

於去年12月底屆滿，新一份為期三年的新合約本月開始。在上月13日中大校董會宣布解僱段崇智「得力助手」、副校長（行政）吳樹培後，段沒有當面回應，上月18日出席一個活動時，也未有回應傳媒提問，他其後放聖誕及新年長假，至昨日（8日）假後復工，即向校董會遞交辭職信。

吳樹培事件對段崇智的「打擊」甚大，令他意興闌珊，決定長假後主動劈炮，因此並非被勸走或解僱。

中大校長段崇智新一份三年合約本月開始，他在本周一長假後復工，即向校董會請辭。（中大網站圖片）

香樹輝：對中大是不好消息 可能影響香港國際形象

有中大「護法」之稱的另一前校董香樹輝表示，對校長段崇智請辭感難過及可惜，又認為段是國際知名學者，提早離任對中大是不好的消息，也相信這件事有可能影響香港的國際形象，為「說好香港故事」增添難度。他同樣提到，段崇智對副校長吳樹培遭解僱一事感心痛，「呢個手法喺大學都係好令人震驚，大學有大學規矩。」

他又表示，段崇智上任的時機不太好，剛上任一年便遇到2019年社會事件，複雜的形勢也令段有些措手不及；之後又遇到新冠疫情，封關下，師生出外交流均有困難；到2023年又遇上校董會改組一事，「為校董會改組嘅事件，又煩到佢不堪，所以都非常可惜。」

有中大「護法」之稱的另一前校董香樹輝對段崇智辭中大校長感到非常可惜。（中大影片截圖）

因港發展生物科技而續約 校董會改組不如意決歸去

香樹輝補充，段崇智願意繼續留任，很大程度與上屆政府有意發展生物科技有關，這個範疇也是段所擅長的，「所以佢嗰陣先肯留低，願意留多三年。萬料不到（校董會）改組事件有咁多不如意嘅事，佢就覺得不如歸喇，因為佢自己又不懂權謀之術，都係無謂喺到糾纏。」

就招聘新校長一事，香樹輝坦言程序多、需時較長，但預料如果做得快，12個月也有可能完成到。不過，他指出，在選人上，近年可供選擇的學者較以往少，相信往後招聘，都要花更多「口水」去說服學者來港。