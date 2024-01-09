段崇智辭職｜校友料與解僱吳樹培有關　讚任內成就傑出、鞠躬盡瘁

撰文：江麗盈
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香港中文大學校長段崇智請辭，將於明年1月卸任，在中大的公告中，段崇智提到，按照修訂後的大學條例，中大落實新的管治架構，認為此時是讓大學物色一位新校長的合適時機。中大校友、前校董林偉雄估計，段崇智請辭或與中大校董會去年宣布解僱副校長（行政）兼秘書長吳樹培有關，因「失去信心」非合理解僱理由，做法也有違中大的傳統人文價值，相信段崇智並不認同相關做法，並為此感到失望。

他指，在段崇智任內幾年，中大也取得很多傑出成就，「大家都有目共睹。」他又讚揚段相當努力的人，為捍衞中大鞠躬盡瘁，請辭「對中大、香港、祖國都可惜」，惟他覺得段是有個性的學者，請辭對段而言或許也是一種「解脫」。

中大校友、前校董林偉雄估計，校長段崇智請辭或與去年12年中大校董會宣布解僱副校長（行政）兼秘書長吳樹培有關。他提到，校董會當時以「對吳符合良好管治失去信心」為由宣布解僱，並非合理解僱理由，做法也有違中大的傳統人文價值，相信段崇智並不認同相關做法，並為此感到失望。

「對中大、香港、祖國都可惜」

他續指，解僱吳樹培一事也有引起不少中大職員憂慮，相信段崇智也自覺如其他員工遇上同類事件，亦將難以幫忙，最終請辭，似是「曲線反射」對事件的看法。

林偉雄表示，認識段崇智多年，對方一直積極參與校友活動，在段崇智任內幾年，中大也取得很多傑出成就，「大家都有目共睹。」他續指，段是相當努力的人，為捍衞中大鞠躬盡瘁。他又直言段崇智是傑出的學者，學成後願意回港為香港貢獻是香港的幸運，如今請辭「對中大、香港、祖國都可惜」，惟他覺得段是有個性的學者，請辭對段而言或許也是一種「解脫」。

他也趁機祝願段崇智身體健康，開啟新一章的人生（new chapter of life）。他又提到，段崇智在醫學創科上甚有理想及抱負，一直希望香港成為國際醫學中心，而中大在過去數年在醫學創科方面已打下不錯的基礎，希望下任校長可接力，完成段的理想。

中大校長段崇智打破沉默，2023年12月21日撰文讚揚遭校董會解僱的副校長（行政）吳樹培貢獻中大。（中大網站圖片）

金耀基曾稱：政治干預段崇智去留恐成醜聞

至於在招聘新校長一事上，據中大以往的新聞稿，中大有沿用多年的程序，歷任中大校長皆經過競爭激烈的全球公開招聘程序，最後由校董會聘用。林偉雄指出，一般招聘校長需時18個月，但就今次事件，能否加快程序、「特事特辦」，則要視乎校董會將如何處理。

2002至04年出任中大校長的金耀基，曾在去年8月的傳媒茶聚中提到，自《港區國安法》實施後，香港已基本上穩定，在後《國安法》時期，更加不應狙擊中大，政治干預段崇智去留，恐會成「世界性scandal（醜聞）」。

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