3議員校董指段崇智辭職屬個人選擇　張宇人：唔係我哋做乜嘢手段

中文大學昨日（9日）公布新任期剛開始的校長段崇智請辭，明年1月離任。三名提出中大校董會改革條例草案的議員校董，包括自由黨張宇人、民建聯劉國勳及工聯會鄧家彪今早（10日）在立法會會見傳媒回應事件，他們三人皆稱尊重段崇智的決定，又指他們提出改革草案是對事不對人，張宇人更反覆強調，尊重段崇智的決定：「唔係我哋做乜嘢手段」。



三名合作提出中大改革私人草案的議員校董今日在立法會赹表示，他們也是昨天中大校方公布後，才得悉段崇智請辭，他們異口同聲表示尊重段的決定，並期望中大校方盡快展開新校長招聘程序。

劉國勳強調，他們當初提出改革草案是對事不對人，他又指在過去幾年的時間中，段崇智帶領中大師生團隊不容易，又稱對在段崇智帶領下的中大在國際排名上的表現表示感謝。他預計新校長招聘需時至少半年。

作為中大校友的鄧家彪則稱，期望段崇智可與校董會緊密合作，成功物色新校長帶領中大有更好發展。他指按條例，校董會將指示成立遴選委員會，稍後會有更多訊息發放。

至於由提出私人草案、中大副校長吳樹培被中止合約及如今段崇智辭職，會否對中大的士氣造成影響，及影響新校長的聘？張宇人回應指外界對段崇智辭職或影響中大教職員士氣只是揣測，指要時間觀察，但重申各方應重段的決定。

劉國勳重申他們一直是對事不對人，強調副校長吳樹培是被中止僱傭合約，而段崇智則是因個人理由辭，指兩者不能相題並論。

張宇人強調，段校長辭職是個人選擇：「唔係我哋做乜嘢手段」。他又指校長辭職是個人選擇，若他對此也不尊重才是：「唔尊重自主！」他指記者提出太多假設性提問：「兜兜轉轉再問可能帶來的影響，我都無法畀出一個你（記者）想要的答案。」

張宇人（中）與劉國勳（左）及鄧家彪（右）均是中大校董，並合作提出改革中大校董會的修例法寀（資料圖片/馮子健攝）

段崇智在中大的首份合約2018年起為期六年，自2019年捲入反修例風波後，一直建制團體要求段「下台」，但未動搖他留在中大的決心，校董會在2022年4月的例會上，在時任主席梁乃鵬在卸任前，通過三年新合約，由2024年1起至2026年12月。

而張宇人、劉國勳和鄧家彪等三名議員校董提出改組中大校董會的私人草案，去年十一月獲立法會通過，並已生效。新安排下，中大校董會人數由55人減至34人，即校董會成員削逾三分一，並由原本校內、校外成員各佔約一半，改為校外佔逾三分之二的 23人、校內成員 11人，比例約為2:1。

至於校外成員 23 席中，校友評議會校董由原有三席減至一席；連同由行政長官委任的主席、副主席和司庫，行政長官委任的成員由六人增加到九人，議員校董維持三名，較校方2016年檢討方案提出的2席多。校董會選任校董由六人減至四人，並新增其中一人必須為中大畢業生要求。而委任校長及常務副校長的門檻，提高至須經校董會四分之三成員支持方可聘任。