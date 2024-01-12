深圳Costco開幕｜港9人代購團場內直播帶貨　跟旅行團包即做會員

深圳倉儲式會員制超市山姆的勁敵Costco深圳分店今日（12日）開幕，有不少港人急不及待在首日開張親身到訪購物。其中有來自香港九人代購團隊今早到超市搶先取得第一手資訊，並在場內進行直播帶貨，為港人介紹選擇性價比最高的貨品；亦有港人昨日已隨旅行團北上，先體驗自助餐、水療，再於今日逛Costco入年貨。



▼2024.01.12 Costco深圳門市正式開幕▼



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代購團體「熊貓直送」成員鄔小姐表示，有見逆向代購熱潮，所以他們專為港人搜羅大灣區美食好貨，今日直擊Costco首日開張，將好貨立刻分享給港人。她形容今早情況為「超盛世」，在早上大約7、8時開始排隊，約三個小時才進入Costco。她續指，出發之前已在小紅書做資料搜集，留意有人今凌晨4時半已開始排隊，因要爭奪1,499元的茅台酒。

鄔小姐表示，他們今日在超市取得第一手資料，進行直播帶貨，介紹性價比最高的貨品。團隊一共九人，其中包括最高負責人，親身到現場檢視貨品及價格。

另一成員劉先生在Costco走了一小圈便發現，有很多產品這裡才有售，例如部份品牌的凍肉及蝦，還有大品牌衣服的性價比也很高。鄔小姐則指，會留意超市自家品牌的咖啡豆，相信品質有保證。

鄔小姐表示，團隊昨晚開設提供Costco超市資訊的Whatsapp社交群組，直至目前已有約三百人，團隊今早在排隊入場時已開始做直播期間亦陸續有人加入群組，群組內會發布最新資訊，有客人會詢問產品詳情。

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比較山姆與Costco兩者，她認為山姆較早進入中國市場，品牌較多元化，而Costco的產品較高品質，「大大份」，亦有較多著名品牌。另外，她指不同於山姆，在Costco只有一層，故此顧客不需要推手推車「推上推落」劉先生認為，兩間都是倉儲式購物超市競爭對手，「當然佢哋各有各嘅優勢，有自己嘅品牌，喺質量上其實佢哋互相都鬥得很厲害，咁我哋市民咪得益囉。」

鄔小姐期望代購團體每日運送代購貨品的份量可以裝滿大約十架的七人車，並指代購將逐漸成為港人習慣、越來越盛行，而未來代購者之間的競爭亦會越來越大。

跟旅行團逛Costco的吳小姐，以168元購買一盆銀柳，價錢寓意「一路發」。她比較去年在香港的銀柳需一百多元，但只有其四分之一的份量，又指這盆銀柳的品質新鮮、很漂亮。

她指每位團費399港元，整個團總共有十幾人。行程兩日一夜，包括昨日兩餐中午、晚上自助餐、享受水療、焗桑拿及酒店雙人房住宿，亦包括今早飲茶、Costco超市會員卡的費用在內，團友們共有三個小時逛超市，由下午1時到4時。

▼深圳首間Costco接受WeChat Pay HK付款▼

