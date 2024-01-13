今日必看8分鐘｜深圳Costco開幕首周末逼爆｜百年打銅店光榮結業

深圳Costco｜開幕首周末逼爆 港人預花$5000豪買：點辛苦都上嚟

巨型倉儲式會員制超市Costco今日（13日）開幕第二日，亦是首個周末，場內繼續塞爆人潮，很多都是一家大小來逛超市家庭樂，包括記者遇到何先生與何太這一家香港山姆粉絲，專程來朝聖及比併山姆的規模與貨品，何先生明言今次無上限預算買心頭好，何太則預計至少花5,000元買食品，她更不諱言：「喺香港唔會再買，就算價錢差唔多都要北上嚟買，因為買得舒服又開心」、「點辛苦都會上嚟。」

啟德承富里兩地盤分別有男工送院 其中一人昏迷搶救不治

今日（12日）上午11時許，警方接報啟德承富里一個工地發生工業意外。一名男工人在3樓平台被石擊中。救援人員到場，卻發現毗鄰另一地盤有男工昏迷，隨即將他送到聯合醫院，但告不治。至於被石擊中的傷者，頸受傷由救護車送往伊利沙伯醫院治理。

九龍城空置地舖冒煙起火 多人報警 消防開喉撲火

九龍城發生火警。今日（13日）凌晨3時許，太子道西452至454號一幢空置唐樓，地下一間已圍封的店舖冒煙起火。途人見狀致電報警，稍後由消防開喉將火撲熄，正調查起火原因，事件中無人受傷。現場可見，舖內雜物被燒毀，外牆熏黑。

青衣長亨邨單位疑電線短路起火 獨居輪椅漢昏迷 送院搶救

青衣發生火警。今日（13日）清晨6時14分，長亨邨亨俊樓一個單位冒煙起火，消防接報到場，出動一條喉和一隊煙帽隊，並破門入屋，發現一名老翁昏迷倒卧廁所，由救護車送往仁濟醫院搶救。火警於22分鐘後救熄，單位嚴重焚毀，起因初步懷疑與電線短路有關，消防員正在現場調查。經調查後，傷者姓鍾，年約70歲，獨居單位，行動不便要靠輪椅代步，相信他吸入濃煙後暈倒廁所內，情況仍然危殆。

黃大仙竹園北邨單位起火濃煙沖天 消防開喉灌救

黃大仙發生火警。今午（13日）近3時，竹園北邨蕙園樓有單位起火冒煙，驚動多名市民報案。現場所見，涉事單位外牆熏黑；約160人疏散至附近公園，當中不少是長者，亦有人手抱嬰兒，亦有多名市民在樓下駐足圍觀。起火單位男戶主腳掌疑燙傷出現水泡，救護員即場為他治理；另有居民不適，在場接受救護員檢查。

香港最後打銅老匠人兄弟退休 百年「炳記銅器」將光榮結業成歷史

每當經過油麻地咸美頓街，總會傳來「砰砰、咚咚」的一陣陣敲打聲，但這熟悉的聲音，將在社區成為絕響。屹立一世紀的香港最後打銅店—「炳記銅器」，隨着兩名八旬兄弟老匠人店主有意退休，賣掉店內所有銅器便正式光榮結業。經歷了一甲子的打銅生涯，老匠人弟弟陸強才笑說沒有不捨，但他秉承父訓，敬業樂業，自言每件作品都是他的心血：「每個工藝人做一件嘢，都係放晒心機落去。」

警搗屯門毒品倉拘4男 檢30公斤可卡因值$3100萬 藏毒膠管扮植物

警方周四（11日）搗破屯門小坑村一個由黑幫操縱的毒品儲存倉，檢獲30.2公斤懷疑可卡因，市值約3100萬元，並以涉嫌販毒拘捕4名男子。警方指，該批毒品被包裹在膠管內，再用綠色膠紙包住，偽裝成植物，藉此掩人耳目。

港鐵屯門南站設計圖曝光 開放式月台引自然風 新車站注綠色元素

港鐵目前正籌建多項新鐵路項目，港鐵今（12日）披露多個新車站設計模擬圖片，大部份採用綠色建築設計，當中屯門南延綫工程下，未來的屯馬綫總站屯門南站，其位於屯門碼頭附近的湖景路月台設計有別於現時西鐵段所使用的密封式設計，將採用開放式的島式月台設計，減少佔用路面空間，並以自然和對流風調節站內環境。

港鐵MMA｜油塘站港女肉搏老翁戰況激烈 網民笑言︰阿伯食過夜粥

港鐵油塘站上演男女互毆MMA！網上近日流傳1段短片，顯示1名中年女子和另1名老翁爆發衝突，當場大打出手，中年女不時起飛腳怒踢，老翁不甘示弱出動「組合拳」，雖然拳來腳往，但2人嘴巴沒有放鬆，一直在互罵，不時聽到老翁爆粗狂罵！中年女子亦有出言反駁，現場1男1女港職職員全程嘗試分開打鬥男女，女職員一度扮演人肉擋箭牌，但男職員表現則不算積極，最終打鬥男女分開，中年女子離開，網民笑言「阿伯果然係高手，下下出手都是黑虎偷心」、「阿伯食過夜粥」、「（男職員）似做拳證，分開難分難解拳手」、「做嘢幾hea」。