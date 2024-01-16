房屋署研設物管公司加分制　成功舉報濫用可獲加分　有利日後投標

撰文：江麗盈
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房屋署去年10月收緊公屋富戶政策，加強打擊濫用公屋。有傳媒報道指，房署會為自行發現、且成功舉報濫用公屋個案的物業管理公司加分。

房屋局常任秘書長兼房屋署署長羅淑佩今日（16日）出席活動後稱，如物管公司在公共屋邨內巡樓時，發現濫用或違規個案、並成功舉報，即可獲加分，相關加分將有利物管公司未來在屋邨管理工作方面的投標，她表明，加分制旨在令物管公司更積極與當局合作打擊公屋濫用及違規行為。

房屋局常任秘書長兼房屋署署長羅淑佩指，如物管公司發現個案、成功舉報，即可加分，相關加分將有利物管公司未來在屋邨管理工作方面的投標。（夏家朗攝）

房屋局常任秘書長兼房屋署署長羅淑佩指，房署正研究與物管公司合作，並設加分制，如物管公司巡視時，留意到公共屋邨內有濫用公屋或違規行為，向署方成功舉報，如最終成功收回單位，可獲加分。

她續指，相關加分將有利物管公司未來在屋邨管理工作方面的投標，加分制旨在令物管公司更積極與當局合作打擊公屋濫用及違規行為。

據《明報》報道，房署會以不同渠道，加強物管人員打擊濫用公屋的力度，其中會為自行發現、且成功舉報濫用公屋個案的物業管理公司「加分」。

房署回覆該報時指，公共屋邨的外判物業公司日常職責包括執行租約管制行動，如屋邨管理扣分制和打擊濫用公屋等，當物管公司發現懷疑濫用公屋或虛報資料個案，須向房署報告及跟進。而房署也會定期評核管理公司的工作表現，亦會繼續研究如何加強與管理公司合作打擊濫用公屋。

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