重慶旅客成中國載人航天展第15萬參觀者　康文署長親自接待送禮包

「中國載人航天工程展」由去年12月起至今年2月18日於科學館和歷史博物館舉行，今日（21日）迎來第15萬位參觀者，為來自重慶的旅客。康樂及文化事務署署長劉明光、科學館總館長李為君和歷史博物館總館長伍志和親自接待該位觀眾，並送贈展覽海報及康文署禮物包。



康文署署長劉明光（右四）、科學館總館長李為君（左一）和歷史博物館總館長伍志和（右一）歡迎「中國載人航天工程展」第15萬位參觀者，他們為重慶旅客劉氏及王氏家庭。（政府新聞處圖片）

重慶劉先生：能再目睹神舟載人飛船返回艙感興奮

現正在科學館和歷史博物館舉行的「中國載人航天工程展」，今日迎來第15萬位參觀者。這位參觀者是來自重慶的旅客劉氏及王氏家庭，他們去年7月時亦曾於北京的中國國家博物館參觀展覽，今次訪港期間特意安排到科學館和歷史博物館參觀。

康文署引述劉先生表示，對於能再次親眼目睹神舟載人飛船返回艙，見證國家航天工程發展一日千里表示興奮，兩名10歲的小女孩則特別喜歡展覽的互動展品。

為了答謝市民支持展覽，劉明光、李為君和伍志和親自接待展覽的這位觀眾，並送贈展覽海報及康文署禮物包。

分兩大展區 展出近30組展品

是次展覽由香港政府和中國載人航天工程辦公室聯合主辦、康文署籌劃，當中分為兩大展區，分別在科學館及歷史博物館，合共展出近30組展品，參觀者可透過展覽了解中國載人航天工程的發展和成就。

位於香港歷史博物館1樓大堂的展區，以中國載人航天發展史為主軸，讓參觀者回顧中國載人航天30年來歷程，科學館2樓展覽廳的展區則展示工程方面的成就，以及對未來發展的展望。重點展品包括神舟飛船返回艙、艙內航天服、中國空間站模型，還有多支火箭的模型如長征二號F、長征七號、長征五號B運載火箭，以及新一代載人飛船及月面着陸器模型等。

展覽即日起至2月18日在科學館和歷史博物館舉行，市民可免費入場。有關展覽詳情請瀏覽香港科學館網站，或致電2732 3232查詢。