都會大學推精神健康急救課程　一年級生必修　辨識精神問題表徵

本港學生輕生悲劇頻生，學生的精神健康狀況引起社會關注。香港都會大學今日（25日）表示，將投放逾1,000萬元推行為期三年的學生精神健康普及計劃，計劃包括的12小時「精神健康急救」必修課程，都大規定將新入學的一年級學生必須於首學年完成課程，以便學生及早辨識精神問題表徵。



香港都會大學表示，將投放逾一千萬港元推行為期三年的學生精神健康普及計劃。（洪芷晴攝）

香港都會大學將推出為期三年學生精神健康普及計劃，由都大校董會主席黃天祥倡導推動，他關注到近月本港學生輕生個案飆升，指出大學照顧學生的身心健康、培育正向思維的重要性。計劃將加強對學生的精神健康支援，普及相關知識，做到盡早預防、及早識別及適時介入。

黃天祥指出大學照顧學生的身心健康、培育正向思維的重要性。（洪芷菁攝）

計劃從「普及性」、「選擇性」和「針對性」三個層面，以全校參與的模式，推出多項措施支援學生的精神健康，包括為學生提供「精神健康急救」課程、培訓「精神健康急救」導師及優化處理精神困擾個案的流程等。

都會大學新生必修 12小時精神健康急救課程

在「普及性」方面，於2024/25 學年起，都大規定將新入學的一年級學生必須於首學年完成由香港心理衛生會認可的12小時「精神健康急救」必修課程，以便學生及早辨識精神問題的表徵，在情況惡化前獲得適切支援或主動求助。

課程將以面授形式進行，提供兩種課堂模式供學生選擇，分別為4節各3小時課堂，或兩節各6小時課堂，每班30人，學生需要於課程完結時進行小測，以確保學生掌握課堂基本內容。學生亦需要於課堂開始前，以及課堂完結四星期後完成問卷以評核學習成效。

都大冀培育學生堅毅心理質素

都大期望於三年間內讓逾6,000名學生受惠，並透過為學生及前線教員安排培訓，在大學築起精神健康的第一道防線，同時培育學生堅毅的心理質素，以應對人生不同階段的挑戰。

都大計劃獲社區各友好機構的全方位支持。「精神健康急救」課程內容由香港心理衛生會提供指導，醫療輔助隊為計劃提供課堂場地支援，而香港路德會社會服務處則會支援計劃中的學生輔導服務。

推正向思維活動 提高精神健康關注

都大亦會推出一系列活動和工作坊，培育學生正向思維和協助他們管理情緒，如靜觀、壓力和情緒管理、正向和失敗教育、藝術和音樂情緒舒緩、孕育希望等，以提高他們對自身精神健康的關注。

在「選擇性」方面，都大按「培訓培訓者」理念，為合適的教職員提供在職培訓，培養更多合資格的「精神健康急救」導師，以便全方位加強識別和支援有精神健康風險的學生。「針對性」的措施，則包括增加輔導人手資源，及檢視個案管理流程，確保有精神健康困擾的學生能得到適時及適切的支援。

都大校長林群聲表示，「我們留意到在這後疫情年代，許多學生都面對或多或少的精神壓力。大家都明白學生的精神健康跟學習歷程同樣重要，擁有健康堅毅的心靈，學生才可走得更遠。」