港大師生推身心健康平台　籲支援者放下大人姿態　勿問題化學生

經過三年新冠疫情後，年輕人受情緒困擾日益普遍，有港大師生於今年4月合作推出改善學生身心靈健康項目「Wellness@HKU」，聯繫師生交流有關身心健康信息及舉辦學生活動等。負責項目的港大學生和畢業生指出，觀察大學存在不少「夾心階層」，既非優秀尖子能獲注目，面對學業等情緒壓力，又未到尋求專業支援的地步，這類群體往往最易被忽略。



要幫助這一群人，他們認為支援者與其輕易將學生問題化，倒不如放下「大人」姿態，關懷年輕人真正需要，簡單如「要啲零食、要啲嘢飲嘅support」，已能做好心靈支撐，防患於未然。



呢個地方嘅未來冇以前明亮，大家都冇信心嚟緊五年十年呢度會係點？ 章顯圖

港大身、心靈健康項目成員的章顯圖（左）及葉晧晴（右），他們均道出現時年輕人對於前途未明的壓力．（林靄怡攝）

社運、疫後年輕人對前途感迷茫

香港年輕一代歷經社運與疫情後，這些陰霾尚未散去，仍籠罩著他們的前途。25歲的章顯圖畢業於港大心理學系本科，本身是身心靈健康項目成員的他，回憶疫情期間，學校由實體課轉為網課，教學政策亦朝令夕改，對於身為特殊教育需要學生（SEN生）的他，適應得更辛苦。2019年後，他認為學生對前途感到迷茫，「呢個地方嘅未來冇以前明亮，大家都冇信心嚟緊五年十年呢度會係點？呢度嘅機會係點？」

畢業後繼續唸書，還是投身社會工作？選擇什麼工作？工作多久？章顯圖指，香港教育制度偏重教導知識，但沒教如何做人。學生在欠缺人生歷練，又不認識自我的情況下，對於這些人生抉擇既倍感困難，卻又看重每個抉擇的結果，不容有錯。

欲投身青少年心靈健康領域 惟難抵疫情打擊

章顯圖本身希望在香港投身有關青少年心靈健康的領域，然而他認為職位的數量和選擇，受制於社福機構每年所得的資助，就業出路似乎不清晰，近幾年以來，他更覺得能做到的事其實很有限，「你就算你做咗一個psychologist（心理醫生），做到一個counsellor（輔導員），你見幾多個case都好，你同佢傾幾多偈，都不及一個疫情對佢嘅打擊。」

他坦言會考慮移民，只是尚未確定日子，對未來的職業亦未有清晰方向。面臨未知的恐懼，他表示會「見步行步」，與其預想每個抉擇對自己有何影響，不如在當下可選的項目中選擇最好的，然後付諸行動。

身邊很多同學不論選擇進修或工作，均考慮會否影響申請移民。 葉晧晴

葉晧晴表示，留意到身邊的人均對前途感到迷惘，在畢業後選擇繼續進修或投身社會工作，選擇什麼工作、碩士課程時，都考慮會否影響申請移民。（林靄怡攝）

選擇工作、進修會考慮影響移民與否

同為項目成員的葉晧晴今年22歲，現就讀港大精神醫學碩士課程。她表示，留意到身邊的人均對前途感到迷惘，在畢業後選擇繼續進修或投身社會工作，選擇什麼工作、碩士課程時，都考慮會否影響申請移民。她亦指，因不清楚香港未來十年發展如何，很多人不知怎樣計劃長遠未來。

受2019年社運事件影響，加上三年疫情，學校不時暫停實體課，葉晧晴感嘆：「好似完全冇返過學咁樣。」不少學生這段時間受到情緒壓抑，她在大學二年級成立關心朋輩精神健康的計劃，訓練義工接聽同學的求助熱線及設立聊天室，讓同學有一個「樹洞」可以分享心事。

不願主動求助：香港人病都返工心態

章顯圖疫情時亦有向學校尋求情緒支援，本身是SEN生的他，入學時已獲免費安排定期的輔導服務，面見臨床心理學家。不過，他稱身邊的同學遇到情緒困擾，大多不願尋求援助，「有一種香港人病都要返工嘅心態」，不想承認自己病、弱，所以如非必要，大家不會花這個時間。

學生本業看似只有讀書，但章顯圖指學生身份在時間是「沒有界線」，「唔似你返工，你放咗工你就可以第二日做；學生佢嘅壓力係可以廿四小時都喺度。」除了讀書，學生還要考慮實習、參加比賽、累積履歷經驗等問題，「冇人會話畀你聽幾時應該可以唞，一唞就有罪惡感。」不止不休的壓力，久而久之對學生造成勞損。

大學的生活其實可以很孤獨。 章顯圖

章顯圖認為，大學的生活可以很孤獨，在缺乏與群體連結情況下，有機會出現輕生念頭。（林靄怡攝）

倡關注「夾心」層學生 脆弱來自不獲認可

他認為，大學的生活其實可以很孤獨，並非每個人都能得到朋友的支援，在缺乏與群體連結情況下，有機會出現輕生念頭。他亦指出大多數學生如同中間的「夾心」層，正面臨著巨大壓力——他們既不及成績優秀的尖子獲注目，又未到尋求專業支援的地步，往往被忽略。當中有人因未得到家庭、朋輩支持，令問題惡化，他認為大學應關注這類群體。

有意見認為這一代的年輕人脆弱，章顯圖反而覺得這一代非常堅強。他指社會對於現時年輕人的期望並非如對上一代人，例如升讀大學與否決定了現時年輕人未來發展的高度，但往昔即使讀書不成亦無礙。「努力唔一定係有出頭天」是這一代人所面臨的情景，他無奈地說。

現時年輕人從小便被諸多要求，達不到要求也無人指點迷津，章顯圖表示：「所以變相其實一路大家都係承受住呢個壓力去做，我會話都仲有咁多人撐得過，其實就證明大家嘅resilience（抗逆力）。」如果真要說年輕人脆弱，章顯圖認為其脆弱來自不被認可，在成長過程中被要求太多，獲承認很少，因此難以建立自我信心。

唔係我幫緊你，係我哋一齊去傾偈，然後我哋去好似朋友咁樣，唔係一個高同低嘅關係。 葉晧晴

（左起）港大學生事務長謝樹基、葉晧晴、章顯圖均負責港大學生身心靈健康項目．（林靄怡攝）

不應問題化學生 支援者要放下「大人」姿態

新學年接連有學生輕生，引起各界關注學生精神健康問題。港大師生於今年4月合作推出改善學生身心靈健康項目「Wellness@HKU」，包括建立身心健康信息交流及資源分享的渠道等，又會舉行小組討論，收集師生對改善學生心理健康支援的策略建議。例如同學們希望在校園有「玩」的活動，他們今年10月在校園內舉辦「學生健康嘉年華」，安排學生樂隊表演、工作坊及市集等活動。

章顯圖認為，社會不應將學生問題化，「你會見到可能啲policy planner佢哋會有個姿態，覺得你哋學生而家係有問題嘅，咁我哋provide service（提供服務）去幫你哋。」他指，應倒轉思維：學生其實是沒有問題的，他們有解難能力，若解決不到就會尋求幫助。他續指，支援者不應展示「大人」高高在上、遠距離的姿態，而是以在學生身邊、容易接觸的姿態去面對學生。

葉晧晴建議，求助者與支援者能建立朋友關係，「唔係我幫緊你，係我哋一齊去傾偈，然後我哋去好似朋友咁樣，唔係一個高同低嘅關係。」她認為，學生可以向身邊願意聆聽他們負面情緒的朋友傾談，並解釋道：「點解會介意搵專業人士傾就係因為，有呢一種好似我而家要去醫我個病嘅感受。」

葉晧晴認為，每個人難免會出現難過、有壓力的時刻，但導致「爆煲」的原因不同，故未必一有情緒問題就需要支援。

每個學生都有可以讚嘅位。 章顯圖

葉晧晴建議，求助者與支援者能建立朋友關係，「唔係我幫緊你，係我哋一齊去傾偈，然後我哋去好似朋友咁樣，唔係一個高同低嘅關係。」（林靄怡攝）

非所有人需心理輔導 需求可簡單如零食飲品

章顯圖指出，學生在求助過程中很容易被導向心理輔導，但並非所有學生都需要這種方式而卻步，認為決策者應用不同方式支援不同需要。他舉例，項目曾就學生在學期末需要什麼的問題來收集學生意見，有人回應簡單的要求如「要啲零食、要啲嘢飲嘅support」、「要有個地方去嗌下」，「考試唔好咁密」。

他指現政策注重幫助有精神問題的一群，卻忽略了大多數人的需要，認為如前期功夫上做多哪怕小小的支援，或能防患於未然，避免問題惡化到需要尋求專業服務的程度。

應發掘年輕人專長予以讚美

他亦覺得，香港的教育方式往往要求學生跟從指標，達不到標、得不到讚美，會令學生感到庸庸碌碌。「每個學生都有可以讚嘅位」，他建議在學生的成長過程，發掘及發展其獨特長處，並給予更多讚美，令他們內心更強大，當其進入大學階段，會清楚自己是一個怎樣的人以及可以做到什麼。