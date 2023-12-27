每周化成樹洞聽港大生心事　學生事務長籲懷抱希望勿孤獨面對

疫後復常的首個學期，學生身心健康尚未復常，大人希望走入年輕人的世界，關懷和化解他們的困難，殊不知談何容易。



「我覺得呢個係一路要學嘅功課。」港大學生事務長謝樹基三年前上任，正值發生社會運動後的一年，他每周開放兩小時的會面時間，讓學生可以主動與他傾談，話題由開心分享心儀實習的故事，到憂心前途不明朗、職業選擇的迷思等。



互不相識的學生願意接近自己，他說除了要夠主動，亦要貴乎真誠和行動。他感恩學生選擇向「呢位Uncle」卸下心防，寄語年輕人繼續懷抱希望，「一定會搵到啲解決方法，你唔需要去獨自或者孤獨去面對，我哋係可以陪伴或同行。」



都懵懵哋㗎，但當我哋成日話溝通溝通，所謂建制嘅就要自己多走一步。 謝樹基

謝樹基三年前起出任港大學生事務長一職，每周會抽空兩小時，讓學生可以預約會面。（林靄怡攝）

走入大學餐廳與學生聊天 學生反應冷淡

「我試過去Canteen摟人傾計，人哋當我傻。」時間倒流至2020年九月，經歷社會運動後的一年，亦是新冠疫情爆發約半年，謝樹基在港大換上新的職務，由社會科學院副院長，升任為學生事務長。當時社交措施漸放寬，他想辦法走入學生社群，有約數個星期，主動到大學餐廳找人聊天，猶如「cold call」找服務對象。

謝樹基記得部份人顯露尷尬，「真係打開唔到話匣子」，部份人則尚可傾談兩句。事後回想，他明白學生的猶豫與不自在，「有啲人覺得你好奇怪，信你好定唔信，你話你係Dean姐（學務長），畀張卡片嚟睇下。」被學生撥冷水，他笑言，「都懵懵哋㗎，但當我哋成日話溝通溝通，都係明白嘅，所謂建制嘅就要自己多走一步。」

他覺得作為大學建制的一員，理應主動走入人群。（林靄怡攝）

每周開放兩小時會面 聆聽學生心事

貿然在校園隨機親近學生，謝樹基檢討後覺得並非是好方法，決定啟動「dialogue with DOSA (Dean of student affairs)」的計劃，每周安排兩節、合共兩小時與學生會面，學生只須透過網上報名，便可預約檔期，找自己傾訴，親身或視像見面皆可。會面不是輔導和治療，純粹提供聆聽的空間。

同時間他不會「錫身」，不時親身上陣拍片，輕鬆介紹學生事務處的活動和服務，在大學的IG、Youtube平台，不時會見到他的身影。例如他試過與校園機械人Pepper拍片對話，又扮演主播報導校園消息。

他說，有面見的學生看過這些影片，形容過他「好得意」，令他覺得流露真我的一面，「不是硬弸弸」，讓學生看見自己，亦是打開溝通之門的重要一步，「係需要有呢份好感、有份信任，somehow畀同學覺得可以approach（接觸）係重要。」

係需要有呢份好感、有份信任，somehow畀同學覺得可以approach（接觸）係重要。 謝樹基

他試過與大學機械人Pepper拍片對話，模擬與學生會面的情況。（港大影片截圖）

學生憂心前途不明、背負父母期望擇業

三年過去，確有不同的港大學生找過他訴說苦與樂，現時會面的檔期經常爆滿，學生預約後至少要輪候兩至三星期。謝樹基笑說：「我會幾proud（驕傲）講，畀人放飛機嘅次數，由2020年做到依家，可能只係兩、三次。」

與每個學生會面的短短一小時內，有人會開心分享心儀實習的故事，有人會憂心前途不明朗、職業選擇的迷思等。他說，學生有時候不認識自己的價值，不清楚畢業後的第一份工、投身的行業是否適合自己；有學生亦背負父母的期望，例如想子女從事專業的工種，「但專業係一個光譜，某啲唔係話專就專，係交談上我叫做鬆番啲土壤，等同學唔洗咁緊張。」

謝樹基說，學生面對擇業的困惑時，會讓他們先考慮數個方面，「你做得叻嘅嘢，你做得鍾意嘅嘢，同埋個嗰時間有咩機會。如果天事地利人和，咁你give it a go（作出嘗試），況且又唔係終生職業。」他會分享年少經歷，畢業後先在醫院從事輔導治療，再由大學教書的角色，逐步轉向行政工作，反映人生第一份工不會做一世，「我阿爸就係，佢真係由第一份工做到尾，佢係揸開貨車嘅司機。」

與大學高層面對面會談，有學生也會藉機向他伸訴大學問題，小至無收到大學電郵回覆，大至教學和住宿問題等。他說，有時也愛莫能助，但會盡力疏導，「打得開門做生意就預咗㗎啦。」

覺得啲同學冒好大嘅險同我呢位Uncle傾計。 謝樹基

他笑言，與學生傾談時會稱呼自己是Uncle，分享自己一些小故事，希望能夠鼓勵對方。（林靄怡攝）

校內公開諮詢會對答 重視誠信讓學生看見

「我好enjoy每次嘅session，因為覺得啲同學冒好大嘅險同我呢位Uncle傾計，而佢又願意。」謝樹基認為，學生很多時候容易覺得大人是偏向批判，要掃除他們對大人的負面印象，他覺得除了要夠主動，「make yourself available」（隨時傾聽），亦要貴乎真誠和行動，隨著時間醞釀，才會建立信任和口碑。

舉例港大定期會就校政舉辦公開的諮詢會（Town Hall Meeting），討論大學的設施、新大樓的工程等，學生一般都會有備而戰，「會睇晒policy（政策），睇晒regulation（規則），引經據典，甚至以前嘅會議minutes都會引用」，提問十分具質素。這種公開質詢的場合，他如何代表校方回應，「有無做足功課，亦或係耍緊文字遊戲」，正好讓同學一目了然，決定自己是否值得被信任。

他強調十分重視誠信，若能力所及做到，會向大家言明，之後再檢視如何執行，不會作出不能履行的承諾，「所謂嘅 decisions（決定），可能唔係好多人都肯接受，有啲時候我係應承唔到，咁我就要畀對方知道。我只會告訴佢，原來我無沒辦法答應你可以爭取到，因為我哋實在無咁嘅能力。」

校政的最終決定難順應每一個人的意願，他自知未必能夠得到每位學生信任，畢竟有人會覺得他未有為學生落力爭取，或認為他立場傾向校方多於學生。他仍希望有學生能夠感受到自己有認真聆聽，「聆聽之後或會帶嚟少許嘅改變。」

希望社會繼續信任年輕人。如果最開初嘅態度，都無呢份友善同誠意，就很難再啟動任何嘢。 謝樹基

他說，經常會提到大學環境可以令人感到很孤獨，希望會面能為他們提供舒緩。（林靄怡攝）

新一代挑戰多 拒標籤年輕人脆弱 應多了解他們世界

近年學童精神健康問題再次敲響警號，有部份人或會認為，新一代越來越脆弱。謝樹基認為，這一年代年輕人經歷社會事件、三年疫情，面對的挑戰更多。他們疫下長期網課，失去社交生活，缺少群體生活的經驗，「對於自己做嘅事情，越感迷惘。以前你上堂落堂，大家見下面吹水，或多或少知大家做緊咩」。年輕人在「IG on your face」的網絡環境下長大，面向直接與即時的人際關係、自我形象的建立，這種成長過程非上一代可以明白。

與其標籤這一代年輕人是否特別脆弱，他說會選擇了解他們的世界、面對的挑戰和張力，思考有甚麼資源和機會可以給予他們。在大學層面，他覺得要更多關心和支援學生，「我會呼籲老師，唔係真係只係教書，真係聽吓學生嘅喜怒哀樂，留意一下學生最近鍾意咩電影、玩咩game吖，諗緊咩吖。」

籲社會繼續信任年輕人 視他們為創意夥伴

在社會的層面，他希望大家學懂有技巧地接觸年輕人，亦可以視他們為最有創意的夥伴，承認是可以合作的關係，「最好能夠由起點嘅時間去（接觸），就唔係我已經有晒十個 agenda（前設議題），話你嚟去輔助我啦。」

「老土個句就係，It is not about us without us（沒有我們參與，就沒有我們的事）」，他呼籲社會繼續信任年輕人，並願意花時間去與他們建立關係，即使過程會兜兜轉轉，「如果最開初嘅態度，都無呢份友善同誠意，就很難再啟動任何嘢。」

It is not about us without us。 謝樹基