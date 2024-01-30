商人酒店房內非禮初相識女子　官斥事後責怪事主令人厭惡　囚15月

已婚商人疫情期間來港時，在核酸等候區認識一名從美國來港，操流利普通話的中國女子，二人交換聯絡方式並再相約見面，期間女子上了商人酒店房時聲稱被性侵。商人經審訊後被裁定企圖強姦罪不成立，但非禮罪成，案件今(30日)在高等法院判刑，報告指35歲的女事主覺自尊受損，留下痛苦記憶。法官斥被告利用他與事主均是中國人的身份，表現善良從而獲取對方信任，被告曾企圖逼事主口交，屬高度侮辱性及一定程度的暴力，事後更怪責事主，其言論令人厭惡及憤怒，判被告入獄15個月。



被告韋德恩，54歲，商人，他被裁定於2022年8月18日，在旺角希爾頓花園酒店一房間內非禮女事主X。

被告韋德恩否認企圖強姦及非禮罪。(劉安琪攝)

機場核酸等候區認識

案情指被告與事主X均在同年8月15日來港，並在機場相遇，被告在核酸等候區未能處理健康碼，找事主幫忙，兩人從而認識。之後被告坐的士時叫事主同行，並付了車資，二人分開前交換了微信。

被告之後有找難X，並相約午膳，X亦稱想請教被告如何拓展其中國市場，X聲稱其手機無電，最後二人到了被告酒店房間充電。

事主被性侵時稱來大姨媽

X稱到了被告房間因無充電線等問題最終未有充電，她想離開時，被告把她推在床上，並吻她的胸，又脫去她的內褲，她不斷反抗，被告曾說：「我們玩別的。」並曾嘗試把下體貼近其臉，她則稱「來大姨媽」，被告又稱不介意，被後來稱要報警，被告才停手，但說：「你在美國這麼久，這不是很正常嗎？」X之後離開，不久後見被告在大堂出現，最後X在酒店職員協助下報警。

經調查後在被告內褲前褲檔及其房間的床單，發現沾有血跡，經化驗後證實有事主的DNA。

被告稱對月事反感覺碰到會倒霉

被告自辯時卻稱，從事自然療法銷售工作的X，因其銷售情況不理想，想向他請教，故找他食飯，他指X有提自己沒有男朋友，又稱獨自在香港不開心，故認為X想發生親密關係。他指X以充電為由上他房後，繼續與他聊天，並坐在他身旁，他便吻及撫摸X的身體，並脫下雙方衣物，後來發現床單有血，才發現X來月經，被告自認迷信的生意人，對月經非常反感，認為碰到會倒霉，便叫X立即穿衣離開。後來他們在酒店大堂相遇，X向職員指遭被告非禮，最後報警。

被告求情指事主已經35歲，案情不存在利用心智未成熟少女的情況，亦不涉預謀，希望能得以輕判。

案件編號：HCCC238/2023