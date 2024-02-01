管制即棄塑膠飲食篇｜4.22禁發泡膠盒　外賣、堂食4大重點必知

垃圾徵費雖押後至8月1日全面實施，但今年4月22日世界地球日起，香港將實施首階段管制即棄膠餐具和其他塑膠產品，包括禁止食肆提供或銷售9類即棄塑膠餐具。《香港01》整理出飲食篇4大重點，即看下文了解。



4.22管制即棄塑膠．專頁｜禁膠的疑惑 走塑替代品 最新資訊全集

九類即棄膠餐具將被管制。（綠色餐具圖片）

管制即棄塑膠重點一｜首階段管制即棄膠具適用哪些情況？

首階段管制即棄餐具分為三種情況，包括禁止向堂食／外賣顧客提供，或是禁止銷售。其中發泡膠餐具、膠飲管、膠碟、膠進食用具等，禁止提供及出售。

僅膠杯、膠蓋、膠食物容器等，仍可向外賣顧客提供，但不准堂食使用。

管制即棄塑膠重點二｜首階段管制即棄膠餐具有哪些？

共有九類，包括發泡膠餐具、飲管、攪拌棒、進食用具（叉、刀和匙）、碟、杯、杯蓋、食物容器（如碗和盒）、食物容器蓋。此外，屆時食店亦禁上提供即棄膠手套，所以日後大家食完炸雞，就要以洗手清潔了。

▼4月22日首階段管制即棄膠餐具▼

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管制即棄塑膠重點三｜替代品

環保署最新推出名為「截塑」的專題網頁，就即棄塑膠餐具、其他即棄塑膠產品及酒店房間內即棄塑膠用品，尋找一系列品替代品，令即使管制即棄膠餐具和其他塑膠產品後，市民生活亦不會受太大影響。

在即棄塑膠餐具的替代品方面，環保署建議，以木、竹製或可重用等的的餐具作取代，以進食餐具為例，環保署就建議可用木/竹進食餐具、植物纖維進食餐具、紙進食餐具、其他進食餐具及可重用進食餐具取代。

至於不少人擔心的飲管，環保署亦建議可以用竹飲管、紙飲管、米飲管及可重用飲管作為替代品。另外，現時不少餐廳都會用上膠盒或發泡膠盒做外盒，環保署就指，日後可以改用紙食物容器、蔗渣食物容器或可重用食物容器。

管制即棄塑膠重點四｜一旦違法如何處理？

根據立法會文件顯示，任何人一旦違反有關法例，環保署將發出2,000元定額罰款通知書，最高罰款可達10萬元。