丘應樺出席2024年世界政府高峰會　與迪拜官員介紹香港最新發展

商務及經濟發展局局長丘應樺在阿拉伯聯合酋長國迪拜出席2024年世界政府高峰會，並與當地政府官員和機構代表會面， 丘應樺向他們介紹香港的最新發展和機遇，並就多項經濟發展議題交換意見。



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局方表示，一連三日的高峰會由2月12日年初三起舉行，主題為「塑造未來政府」，超過4,000名參加者出席，包括局長丘應樺。高峰會提供一個平台讓世界各地的政府、國際組織及私營機構領袖，透過不同的討論環節探討創新的解決方案以應對未來挑戰，包括未來經濟發展。

在迪拜期間，丘應樺今日（13日）先後與迪拜經濟和旅遊局經濟發展行政總裁Hadi Badri、迪拜多種商品交易中心執行董事（自貿區）Ahmad Hamza，以及迪拜國際金融中心管理局行政總裁Arif Amiri會面。丘應樺向他們介紹香港的最新發展和機遇，並就多項經濟發展議題交換意見。

此外，他亦到訪了香港駐迪拜經濟貿易辦事處（駐迪拜經貿辦），了解辦事處的工作情況。他勉勵駐迪拜經貿辦同事繼續努力，並祝願他們龍年身體健康、事事如意。