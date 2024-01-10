「流感和新冠個案越來越多，出外還是戴口罩吧！」



「又來了？我已戴口罩足足三年多了……」



「聽說戴口罩等於慢性缺氧啊……」



「聽說戴口罩會慣用嘴巴呼吸，下巴會後縮、臉形會變啊……」



「聽說戴口罩會影響幼兒辨認情緒、學習語言啊……」



「戴口罩會長痘痘、皮膚差、心情壞啊……」



「咁戴定唔戴？唔戴又會唔會好怪？」



撰文：醫院管理局質素及安全總監黃立己醫生



流感疫苗需要在接種約兩至四周後，身體才會逐漸產生抗體力，所以預防病毒感染，應及早接種，防患未然。

薄薄一片口罩，映射出眾生相。曾聽說有人形容口罩如老伴，有時很煩厭「它」，但已習慣了它，不能沒有它。

戴口罩有何好處，有何壞處；何時應該戴，何時不用戴；眾說紛紜。這邊廂有專家稱不倡導長期戴口罩，那邊廂有專家指人多擠迫應該戴口罩，不難理解市民心中的納悶。十個律師有十個意見，十個專家同樣會有十個意見；但意見多，不一定是壞事。良性討論有利辯出真理。

但何謂真理？那就要談數據、論實證。今年入冬以來，新冠及流感等呼吸道感染越趨活躍，近日急症醫院內科住院病床住用率達115%，急症醫院兒科住院病床住用率亦達95%。至於監察流感的兩大指標，分別是公立醫院流感入院比率，以及實驗室監測陽性率都正在上升，多種病毒株的活躍度均有上升趨勢，預計本港很快便要進入冬季流感高峰期。基於這些情況，我們還是呼籲市民，到人多地方以及乘坐公共交通工具時，應該佩戴口罩。

流感高峰期將至，未接種流感疫苗人士，尤其兒童、65歲以上長者及患慢性疾病人士應立即行動，保護自己與身邊人。

大家也可以參考國家疾病預防控制局早前發布的戴口罩指引，明確指出五大情形「應該」戴口罩，以及四大情況「建議」戴口罩，當中包括建議公眾乘搭公共交通工具及進入升降機、超市、戲院等場所時戴口罩。簡而言之，除了不適要戴口罩外，若身處人多擠迫或通風欠佳的地方，都應該戴口罩，保障他人，保護自己。

除了戴口罩，接種疫苗同樣重要。我們再三強調，新冠疫苗和流感疫苗是可以同時接種的。新冠疫苗的保護力會隨時間減退，我們呼籲未接種適當劑量的市民盡快行動，尤其是高風險人士，例如長者和居於安老院的院友；另外，流感高峰期將至，未接種流感疫苗人士，尤其65歲以上長者、兒童及患慢性疾病人士應立即行動，保護自己與身邊人。

去年十一月夏季流感高峰始完結，時隔才兩個月左右，我們便要準備迎接冬季流感高峰。今年是解除口罩令後的首個冬天，聖誕新年假期市民外遊頻繁，都會影響冬季流感高峰的時間和嚴重性。以往冬季流感高峰一般會持續8周至12周，目前較難預測今次冬季流感高峰期的嚴重程度。

儘管如此，醫管局已做好準備，有需要時會增加人手和病床，或調整非緊急服務。醫管局總部和指揮中心亦會繼續每天密切監察數據，以便調配資源。

醫院管理局。（資料圖片）

《香港01》「01醫務所」與醫院管理局合作，逢星期三刊登由醫護人員撰寫的專欄《園遊。杏林》。



「杏林」出自三國時代名醫董奉的故事，後世以「杏林」稱頌醫護，數位來自醫管局的杏林中人帶領看倌園遊杏林大觀園，透過文字細數杏林人、杏林事，分享箇中點滴緣由。

