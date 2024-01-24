「行樓梯」是筆者最喜歡的運動之一，每日早上到達醫院的第一件事，就是一口氣行200多級樓梯，到達辦公室門口後，通常已氣喘如牛，但一想到其帶來的健體燒脂效果較走路高出3倍，就甘之如飴，日日照行如儀了。據研究指出，每天爬5層樓梯，有助提升心肺功能、降低動脈硬化心血管疾病；日行200級樓梯，每周行5日，持續8周，心肺耐力提升兩成，體內壞膽固醇也會減低8%。威爾斯親王醫院每年都會推廣行樓梯活動，今年舉辦「行樓梯減碳攝影比賽」，藉著有趣的攝影比賽，從而鼓勵同事少坐電梯、多走樓梯，更可減少碳排放量，對自己好、對環境好，何樂而不為。



撰文：新界東醫院聯網總監及威爾斯親王醫院行政總監鍾健禮



威爾斯親王醫院每年都推廣行樓梯活動，今年舉辦「行樓梯減碳攝影比賽」，藉著有趣的拍攝比賽，以鼓勵同事少坐電梯、多走樓梯，更可減少碳排放量。(圖示右一為新界東醫院聯網總監及威爾斯親王醫院行政總監鍾健禮醫生)

追求窈窕健康，乃人之常情。醫院也緊貼潮流，致力推動「減法行動」，包括減碳、減廢、節能等環保措施。減廢行動是重點，醫院透過回收紙張、塑膠用品、鋁罐及環保充電電池，日積月累，每年都獲得「香港綠色機構認證」頒發「減廢證書」，以證明為環境減廢出了一分力。廚餘也是「寶」，威院膳食部將大部分廚餘送到O·Park (香港首個有機資源回收中心），轉化成可發電的生物氣及堆肥材料，名副其實「轉廢為寶」。醫院還參加了4T約章計劃及節能約章計劃，持續節約用電、煤氣用量等，最終減少碳排放量。

威院的重建項目在設計上融入不少綠色環保概念，例如採納大量自然光，令大樓環境更舒適怡人。

威院重建及北區醫院擴建項目，在設計上不約而同融入不少綠色環保概念。例如透過安裝隔熱玻璃外墻，採納大量自然光，同時亦利用太陽能、LED及高效製冷系統，實現節能環保的目標。兩院的新大樓未來均會設立復康花園、種植樹木等，務求令病人、員工及訪客等能充分享有綠色休憩空間。新界東同事經常為打造綠色醫院花盡心思，瓹窿瓹罅尋找空間栽種植物，增添綠意，為病人營造更舒適怡人的環境。醫院更不定期舉行「以物易物」活動，讓同事們將「閒餘物資」公諸同好，送予有緣人，弘揚環保的同時，又可趁機斷捨離，梳理一下生活。

所以說，「環保是眾人之事」，細至個人，大如機構，再上至政府，都是重要的參與者、持份者。醫院固然以提供醫療服務、搶救生命為首任，但仍然不忘「可持續發展」的重要性，鼓勵同事們將環保意識融入日常工作與生活中。例如：離開時關燈、熄電腦、行樓梯、無電梯日、減少開車、勿吃剩食物、節約用水、使用電子收據和發票、不使用一次性餐具、不買瓶裝水等；還可以下載應用程式計算上述行為共減少了多少碳排放，相當於種下多少棵樹，讓自己的小樹苗逐漸長成大樹。這些看似微細的個人一小步，卻是保護環境的一大步。

醫院管理局。（資料圖片）

《香港01》「01醫務所」與醫院管理局合作，逢星期三刊登由醫護人員撰寫的專欄《園遊。杏林》。



「杏林」出自三國時代名醫董奉的故事，後世以「杏林」稱頌醫護，數位來自醫管局的杏林中人帶領看倌園遊杏林大觀園，透過文字細數杏林人、杏林事，分享箇中點滴緣由。

