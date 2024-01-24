小行動 大意義
「行樓梯」是筆者最喜歡的運動之一，每日早上到達醫院的第一件事，就是一口氣行200多級樓梯，到達辦公室門口後，通常已氣喘如牛，但一想到其帶來的健體燒脂效果較走路高出3倍，就甘之如飴，日日照行如儀了。據研究指出，每天爬5層樓梯，有助提升心肺功能、降低動脈硬化心血管疾病；日行200級樓梯，每周行5日，持續8周，心肺耐力提升兩成，體內壞膽固醇也會減低8%。威爾斯親王醫院每年都會推廣行樓梯活動，今年舉辦「行樓梯減碳攝影比賽」，藉著有趣的攝影比賽，從而鼓勵同事少坐電梯、多走樓梯，更可減少碳排放量，對自己好、對環境好，何樂而不為。
撰文：新界東醫院聯網總監及威爾斯親王醫院行政總監鍾健禮
追求窈窕健康，乃人之常情。醫院也緊貼潮流，致力推動「減法行動」，包括減碳、減廢、節能等環保措施。減廢行動是重點，醫院透過回收紙張、塑膠用品、鋁罐及環保充電電池，日積月累，每年都獲得「香港綠色機構認證」頒發「減廢證書」，以證明為環境減廢出了一分力。廚餘也是「寶」，威院膳食部將大部分廚餘送到O·Park (香港首個有機資源回收中心），轉化成可發電的生物氣及堆肥材料，名副其實「轉廢為寶」。醫院還參加了4T約章計劃及節能約章計劃，持續節約用電、煤氣用量等，最終減少碳排放量。
威院重建及北區醫院擴建項目，在設計上不約而同融入不少綠色環保概念。例如透過安裝隔熱玻璃外墻，採納大量自然光，同時亦利用太陽能、LED及高效製冷系統，實現節能環保的目標。兩院的新大樓未來均會設立復康花園、種植樹木等，務求令病人、員工及訪客等能充分享有綠色休憩空間。新界東同事經常為打造綠色醫院花盡心思，瓹窿瓹罅尋找空間栽種植物，增添綠意，為病人營造更舒適怡人的環境。醫院更不定期舉行「以物易物」活動，讓同事們將「閒餘物資」公諸同好，送予有緣人，弘揚環保的同時，又可趁機斷捨離，梳理一下生活。
所以說，「環保是眾人之事」，細至個人，大如機構，再上至政府，都是重要的參與者、持份者。醫院固然以提供醫療服務、搶救生命為首任，但仍然不忘「可持續發展」的重要性，鼓勵同事們將環保意識融入日常工作與生活中。例如：離開時關燈、熄電腦、行樓梯、無電梯日、減少開車、勿吃剩食物、節約用水、使用電子收據和發票、不使用一次性餐具、不買瓶裝水等；還可以下載應用程式計算上述行為共減少了多少碳排放，相當於種下多少棵樹，讓自己的小樹苗逐漸長成大樹。這些看似微細的個人一小步，卻是保護環境的一大步。
《香港01》「01醫務所」與醫院管理局合作，逢星期三刊登由醫護人員撰寫的專欄《園遊。杏林》。
「杏林」出自三國時代名醫董奉的故事，後世以「杏林」稱頌醫護，數位來自醫管局的杏林中人帶領看倌園遊杏林大觀園，透過文字細數杏林人、杏林事，分享箇中點滴緣由。