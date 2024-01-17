如何先進高質的醫療服務，都得要透過人去提供；醫院管理局最重要的資產，正正就是一眾同事。既要維持足夠人力資源，也要確保每一位同事有充分合適的技能提供優質服務，培訓是不二之門。



撰文：醫院管理局學院院長孫天峯醫生



醫院管理局學院成立後，可以統一善用資源，令不同範疇的員工得到最新的培訓及資格認證，有助推動醫管局人力資源的可持續發展。（醫管局圖片）

隨著人口老化，科技發展一日千里，慢性疾病變得越來越普遍，使公營醫療服務壓力不斷增加。然而，近年各行各業包括醫護人員都面對人才流失、社會環境變化等因素，要維持現有優質醫療服務水平已甚具挑戰性，莫說要繼續精益求精。

但作為全港最重要和最大的醫療服務提供者，醫管局在香港醫療衛生界中擔當著舉足輕重的角色。我們擁有龐大服務量和專業團隊，知識經驗蘊藏豐富，並受惠於自身資訊科技基礎，擁有極之完備的醫療數據及網絡，配合香港一直站在世界醫療發展前沿的優勢，以及與大灣區和內地頂尖醫院協作的機遇，醫管局有需要亦有能力培育更多更優質的醫護人員。

醫院管理局學院座落於被評為二級歷史建築的九龍醫院M座大樓，配備先進的培訓設施，象徵繼往開來，持續培訓人才，為市民提供優質醫療服務。（醫管局圖片）

有見及此，醫管局成立醫院管理局學院（醫管局學院），以創新、先進的培訓方法，為香港公營醫療培養人才之餘，亦希望能推動香港、內地，乃至環球的醫療發展。

醫管局學院希望首先透過整合現時醫管局學院的五個成員機構，即專職醫療深造學院、護理深造學院、醫療資訊科技學院、職業培訓學院及醫院管理局護士學校，統一善用人力培訓資源。隨着醫管局多年來發展，五個成員機構均具有獨立培訓課程和管理架構，為特定員工群提供適切培訓。醫管局學院成立後，五個成員機構會發揮更好的協同效應，為不同範疇的職員提供更具規模、更多元化的培訓。

此外，醫管局學院會聚焦五個範疇策略，推動創新、實用、有助同事和機構發展的培訓項目。包括（一）擴大培訓範𤴆覆蓋面，尤其跨專科部門項目，以迎合醫療產業多元化需求和發展趨勢；（二）簡化培訓管治，加強透明度和成效監察，令培訓項目更到位；（三）提高培訓質素，與資力架構框架掛鈎，務求令同事接受培訓後所得到的認證肯定，不只來自醫管局，而是能夠面向全港專業；（四）與本地大學磋商，希望學院能有愈來愈多課程符合大學學分或資格的要求，以及透過與內地，包括大灣區醫療機構、國際醫療專業組織等協作，建立學習網絡，成為醫療培訓樞紐；和（五）善用科技推行創新有效的訓練模式，帶來培訓新思維，增加學習吸引力和效率，提升參與度。

醫院管理局學院座落於被評為二級歷史建築的九龍醫院M座大樓，配備先進的培訓設施，象徵繼往開來，持續培訓人才，為市民提供優質醫療服務。（醫管局圖片）

醫管局近年積極於世界各地招攬醫護人才，學院的成立亦成為了「搶人才」一大利器。醫療專業日新月異，前線同事需要不時進修，緊貼業界最新發展。加入醫管局，同事可以參加學院實用且與時並進的課程，裝備自己，提升專業知識的高度和闊度，擁有更高專業水平及通用技能，在醫管局內的晉升機會自然也大大提升，從而對醫管局有更多歸屬感。

醫管局學院的成立體現了醫管局對同事水平及個人競爭力的重視，希望能成為領導世界醫療培訓品牌，達致持續為大眾提供優質醫療服務的願景。

醫院管理局。（資料圖片）

《香港01》「01醫務所」與醫院管理局合作，逢星期三刊登由醫護人員撰寫的專欄《園遊。杏林》。



「杏林」出自三國時代名醫董奉的故事，後世以「杏林」稱頌醫護，數位來自醫管局的杏林中人帶領看倌園遊杏林大觀園，透過文字細數杏林人、杏林事，分享箇中點滴緣由。

