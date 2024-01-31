促進醫療人才雙向交流

不經不覺，香港與內也全面恢復通關差不多一年，喜見兩地各方面交流活動越趨頻繁，包括經貿、旅遊、藝術、文化等。其中一項十分重要的交流範疇，就是關乎公共衞生與民眾健康的醫療交流。自從去年初恢復通關後，兩地已馬不停蹄積極深化醫療交流合作，務求共同提高醫療水平，惠及病人。



撰文：醫管局總行政經理（專職醫療）潘綺紅



醫管局早前舉辦為期兩星期的「粵港放射師及物理師人才交流計劃」，共19名放射技師及物理學家到訪廣東省多間三甲醫院交流學習，包括廣東省人民醫院。（醫管局圖片）

在廣東省衞生健康委員會和特區政府醫務衞生局支持下，醫管局於二○二二年第四季開展了「大灣區醫療人才交流計劃」，便利大灣區內公營醫療系統的醫護進行專業交流。計劃推展以來，已經有10名醫生、70名護士、7位中醫師和5名放射技師先後從廣東省不同城市來港，到各間公立醫院交流。

為促進雙向互動交流，醫管局一直積極與廣東省衞健委商討和籌劃派員前往大灣區醫療機構交流學習。醫管局早前舉辦了為期兩星期的「粵港放射師及物理師人才交流計劃」，共派出14名放射師及5名物理學家先後到訪廣東省多間三甲醫院，包括廣東省人民醫院、中山大學附屬第一醫院及中山大學腫瘤防治中心等，深入地了解當地醫療制度、放射科及腫瘤防治的技術發展與病人服務模式。

我與同事們一行人參觀了多間三甲醫院的不同科室，包括放射科、超聲科、核子醫學、介入科、影像診斷科等，並與當地工作人員深入交流，了解他們的日常運作。其中令同事們印象深刻的是，三甲醫院的放射科分類及分工非常仔細， 醫療團隊可以專注有關工作，對相關流程及技術應用亦相當熟練，因此病人亦可儘快接受服務；醫療團隊也可以進行科研，成果亦有助提升服務水平。

醫管局代表參觀內地三甲醫院的不同科室，包括放射科、超聲科、核子醫學、介入科、影像診斷科等，了解日常運作。（醫管局圖片）

此外，這次交流我亦留意到人工智能技術在內地醫療的應用程度相當高，大多技術都是內地廠家或醫院自主研發，有效減輕醫療團隊大量日常工作，包括輔助醫生斷症及草擬醫療報告，提升服務效率。這些經驗都很值得香港借鏡。

香港與內地無論醫療體制、醫院管理模式，以至臨床治療、人才培訓等，均各有特點及優勢。內地醫療行業發展迅速，加上內地人口和病例相對較多，有豐富的案例及教材，兩地雙向交流絕對有利於優勢互補，共同提升兩地醫療衞生服務的專業水平。促進雙向交流亦有助增進兩地醫護人員彼此熟悉不同醫療制度的運作，長遠有助建立醫護人才庫。

醫院管理局。（資料圖片）

《香港01》「01醫務所」與醫院管理局合作，逢星期三刊登由醫護人員撰寫的專欄《園遊。杏林》。



「杏林」出自三國時代名醫董奉的故事，後世以「杏林」稱頌醫護，數位來自醫管局的杏林中人帶領看倌園遊杏林大觀園，透過文字細數杏林人、杏林事，分享箇中點滴緣由。

