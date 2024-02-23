瀝心沙大橋斷裂｜前土木處長疑涉事船駛錯航道　理應過最大通航孔

廣州市南沙區萬頃沙鎮瀝心沙大橋被貨櫃船撞擊橋體斷裂，至今五人死亡。香港工程師學會前會長、前土木工程處處長卜國明今早（23日）指，跨海、跨江的大橋一般在設計時已會訂明指定通航孔供哪類船隻通過，據現場相片，涉事船隻似駛入不適當通航孔。有指涉事船隻的噸級，遠高於大橋限制，卜國明引述當地部門稱船隻似乎是不適當地運作，但事故確實原由仍有待當局調查。



▼2月22日 01直擊廣州南沙瀝心沙大橋斷橋▼



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卜國明表示，通常跨海、跨江的大橋，在設計上已有預算甚麼船會通過，會考慮到船隻大小、高度、通過頻率、海水水平面高度等，並會設計指定通航孔供哪類船隻通過。

他指，瀝心沙大橋的建築方式是以現場建造橋墩，而橋面則是預制組件，待造好橋墩後，將橋面放上橋墩，並在表面鋪瀝青。而今次事故，應源於涉事船隻撞到橋墩，令橋柱移位，橋面失去承托而下墜。

卜國明續指，據現場相片所示，涉事船隻理應從最大通航孔駛過，而非定撞橋後停留的通航孔，「似乎行咗去不適當通航孔。」有指涉事船隻的噸級，遠高於大橋限制，他引述當地部門也表示船隻似乎是不適當地運作，不過這些事情的原由，仍有待當局調查。