瀝心沙大橋斷橋｜橋王料橋墩處非主航道無防撞物　疑船隻偏離航線

廣州南沙瀝心沙大橋今早（22日）被船隻撞擊後橋體斷裂，有車輛從大橋掉落。「香港橋王」、前土木工程署署長劉正光表示，造橋時一般會在橋墩加裝防撞物料，被船撞到時可以卸力減少對橋墩的衝力，但成本昂貴，只能在主航道橋墩加裝。



他稱以目前圖片及影片所看，大橋部份橋墩有防撞物，被撞一節橋墩卻沒有，估計船隻或因早上大霧偏離航線，撞到無防撞物非主航道橋墩，橋面因而承受不住斷裂，情況或與2007年廣東九江大橋垮塌事故相似。



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橋墩須抵受船衝力「香港橋王」劉正光：打橫撞埋嚟衝力好大

任職政府期間負責青馬大橋、汀九橋及汲水門大橋建造工程的「香港橋王」劉正光接受《香港01》訪問時表示，一條橋倒塌主要是橋墩塌下，由於船重量可數以十噸計，一般在水上的橋墩都要設計到可抵受航道船的衝力，「就咁睇相，隻船打橫撞埋嚟衝力好大，橋墩好似唔係好夠力。」

他表示，船隻有航線圖及相關海事安排，正常情況要在主航道上小心避開橋墩行駛，因此主航道的橋墩要十分強壯。他稱造橋時會在橋墩上加裝防撞物料，例如在橋柱旁邊有支木樁，椿頂上有膠，與天星碼頭黑色防撞物是一樣。

防撞物成本昂貴非每條橋墩加裝 一般選擇裝在主航道橋墩

不過，劉正光指，在橋墩裝防撞物成本非常昂貴，故不會在每一條橋墩都加裝，會選擇主航道的橋墩內裝上。他稱留意到現時的相片及圖片，瀝心沙大橋橋尾位置確實有加裝防撞物，料似安全島般包圍橋墩，但被撞的橋墩卻沒見到防撞物料，推測該處並非主航道，涉事船隻或偏離原來航線。

香港橋王、前土木工程署長劉正光。（資料圖片 / 潘嘉寶攝）

劉以之前參與建造的香港青馬大橋為例，稱馬灣航道時常有重20噸的載煤輪船行駛，一些船隻在打風時又會在附近避風，有時會吹到青山海邊，強調除一條橋建基礎的成本佔整體三分之一，成本昂貴的確無法所有橋墩都裝防撞物料，故除了要橋本身穩固外，更要有航線圖及海事交通配合，才能安全。

他指正常情況下橋身會有紅燈看到主航線，因此船主等必須受過專業培訓，「但事發5點幾可能好大霧，或者船員恰眼瞓，或者順流水速太快，睇唔到就係睇唔到，冇得講。」

情況或與2007年廣東九江大橋垮塌事故相似

劉正光又以2007年廣東佛山九江大橋倒塌事件為例，估計今次意外與該次塌橋相似，船隻可能偏離了主航道，撞到非主航道、沒有防撞物的橋墩，撞爛橋的支柱因而橋身斷裂。至於相片上疑似從橋上流落海的水，他稱相信是橋內有水管爆裂引起。

至於事後該如何修補？他稱九江大橋是先臨時修補，認為可以先用鐵邊做橋身，先「救急」通車，料幾日內可做好臨時修補，之後再分階段封路修橋。

工程師學會卜國明：船隻似乎非直線通過通航孔

香港工程師學會上任會長卜國明表示，今早看過相片及影片，見到船隻位置並非直線，估計其撞到橋躉，橋柱因而移位，橋身失去承托而下墜：「兩邊承托住就無問題，但一邊移咗位，變咗承托無咗，成塊橋身跌咗落嚟。」

他續指，一般大橋設計會有防撞護欄保護橋躉，避免船隻直接撞擊，也會有通航孔有船隻高度限制，並預留兩三米作緩衝，以免船隻撞上橋身。他表示，相中可見，船隻似乎並非線直通過通航孔，橋躉雖有防撞措施，卻非防撞護欄，惟認為事故原因尚待調查，「會唔會因為大霧，天氣關係，定隻船失控，真係要調查過先知。」