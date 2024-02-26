消費券．財政預算案｜多數市民共獲政府派錢3.2萬　學者料叫停

【財政預算案2024/ 消費券/ 派錢/ 派糖】財政司司長陳茂波本周三（28日） 將公布新一份財政預算案，政府會否再派錢市民關心。由2008/09年度注資市民強積金戶口，到其後派現金及近年推出電子消費券，多數市民合共累計獲得3.2萬元，政府相關支出約2,000億元。然而，經濟低迷，本財政年度料錄得逾千億元財赤，今年庫房與派糖勢同趨「手緊」，在新一份預算案公布前，「你想」派糖是哪一項？最後表態請投票！



財政司司長陳茂波在2月25日在司長網誌隨筆，率先披露新一份財政預算案封面顏色。（財政司司長網頁圖片）

▼2023年4月16日 發放消費券2023年第一期消費券▼



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政府最早於2008/09年度經強積金「還富於民」

政府早於2008/09年度的財政預算案，已首次破天荒派錢，當時由於「庫房水浸」，時任財政司司長曾俊華提出還富於民，向月入不超過1萬元的合資格強積金用戶，注資6,000元。

其後曾俊華再公布，因計劃普遍獲得認同，決定再加碼注資，讓暫時失業而沒有強積金供款的戶口、參與職業退休計劃的市民亦能受惠，最後「埋單」約有170萬人合資格獲得注資，相關支出估計達115億元。

故技重施引各界怒轟 2011/12年度首次派現金$6000

直至2011/12年度財政預算案，曾俊華欲「故技重施」，再通過強積金戶口派錢。惟建制及泛民兩派罕見一致怒轟，指遠水不能救火，注資強積金只會被基金公司瓜分。

曾俊華遂改為「全民派錢」，向每名年滿18歲的香港永久性居民，一次性派發6,000元現金，受惠人數達610萬，相關支出370億元。其後政府額外注資15億元至關愛基金，讓未在香港住滿7年的新移民同樣獲發6,000元津貼，惟設有入息審查。

陳茂波公布關愛共享計劃，作為對「N無人士」的補漏措施。（資料圖片 / 梁鵬威攝）

2018/19年度「拾遺補漏」向三無市民派$4000

政府不願派錢成為恆常化的措施，往後數年的財政預算案再無派錢新動作。直至前行政長官林鄭月娥於2017年提出「理財新哲學」，財政司司長陳茂波在2018/19年度的財政預算案中，宣布因財政盈餘豐厚，推出一系列寬減措施共享經濟成果，惟被質疑未能涵蓋所有階層。

港府其後公布已委託關愛基金「拾遺補漏」，凡年滿18歲以上，但未能在「派糖」措施受惠的市民，一次性獲發最多4,000元。資格需是沒有任何物業；沒領取綜援、生果金、高齡或傷殘津貼；沒繳交薪俸稅或退稅少於4,000元。預料280萬人受惠，相關支出達110億元。

▼2021年電子消費券領取詳情▼



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新冠疫情爆發 2021/22年度初試電子消費券

不久後新冠疫情於2020年席捲全球，香港由2月8日開始封關，受到禁堂食令、圍封強檢等防疫措施影響，加上市民為避免感染減少外出，零售、旅遊及餐飲等行業大受打擊，引發大規模倒閉潮。陳茂波於2021/22年度財政預算案中，首次公布派發電子消費券，冀藉此刺激經濟，推廣無接觸的電子支付。

當時市民可透過四個儲值支付工具，包括八達通、AlipayHK、WeChat Pay HK及Tap & Go，分期領取5,000元消費券，適用於本地的實體店舖、網上商店，其中八達通消費券更可繳付港鐵、巴士等車費，約720萬人受惠，相關支出達360億元。

▼2023年7月16日 第二期消費券派發首日市民到酒樓「食豪啲」▼



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2022/23年度派1萬元消費券 開支創新高達664億

其後2022/23年度的財政預算案，陳茂波「加碼」分兩期發放1萬元電子消費券，有約660萬人受惠，相關支出創歷年派錢之最，達664億元。政府並在派發第二期5,000元消費券前，加入PayMe及BoC Pay兩個平台，供市民領取消費券。

2023年初本港終迎來復常，新冠疫情宣告結束，但由於政府財政不穩，當時社會部份人士對第3次派發電子消費券持有質疑意見。不過陳茂波為推動經濟復蘇，在2023年至2024年度的財政預算案，仍推出新一輪計劃，向市民分兩期發放5,000元消費券，約650萬人受惠，相關支出330億元，為歷年消費券支出最低的一次。

▼2023年4月16日 八達通領券市民零時後拍卡領取第一期消費券▼



由2008/09年度開始的六次派錢行動，政府開支共1,951億元。撇除一關愛共享計劃，大多數市民在其他五個計劃，共收到3.2萬元。

中大商學院亞太工商研究所名譽教研學人李兆波。（資料圖片／余俊亮攝）

李兆波指燒錢實屬不智︰搵到出路先大魚大肉

中大商學院亞太工商研究所名譽教研學人李兆波估計，一個負責任的政府不會在目前再派錢，形容本港經濟就如爬山時遇到迷路，在前路未明期間燒錢實屬不智。「呢種情況更需要保存實力，搵到出路之後先大魚大肉。」

李兆波批評政府去年續派消費券，以致部份市民將消費券節省的開支，通過旅遊流向日本等地。他建議當局量入為出，例如北部都會區等大型基建，撥款前需三思而後行，否則若賣地收入不如預期時，財赤不斷擴大將非常危險。

但李兆波支持向底層推出針對性紓困措施，又稱會計業界有聲音建議公務員凍薪，而他更認為應跟隨內地的幅度，例如可減薪10%，讓赤字減少約一半水平。他提醒︰「喺寒冬之下消耗食物更加要小心，可能（政府）食飯都要轉做煲粥。」