10.1灣仔衝突｜4男暴動罪成　與另7名認罪被告3.20判刑

示威者於2019年10月1日，於灣仔一帶聚集，多處有堵路及縱火，警方拘捕多人。其中11人被控暴動等罪，7人承認相關控罪。餘下4名不認罪被告，今（28日）在區域法院被裁定暴動罪成，並指其中一名聲稱在現場拍攝，但沒有帶具變焦功能的相機。法官替其中10名涉及暴動罪的被告索取背景報告，餘下1名涉管有物品意圖摧毀或損壞財產的被告，則索取社會服務令報告，把案件押後至3月20日進行求情和判刑。



4名不認罪的被告為梁家樂（24歲，文員）、蘇亮燊（24歲，法律援助署文書助理）、李良圖（41歲，運輸工人）及胡景皓（20歲，學生）。他們被控暴動，梁另被控阻差辦公罪。

2019年10月1日，灣仔多處有人縱火，警方拘捕多人。

官認為梁融入傘陣與警對峙

法官在判辭指，就梁家樂稱案發時正拍攝，惟法官質疑，他沒有帶備有變焦功能的相機。同時，即使梁在現場拍攝，但參與暴動的人在場拍攝參與過程，再在網上作廣泛傳遞比比皆是，無疑這亦是鼓勵他人參與暴動。

法官又指相片顯示他融入傘陣，與警方對峙。法官指，梁和其他參與暴動的示威者共同進退

4人衣著裝備明顯參與暴動

法官亦考慮四名被告案發時的裝束及裝備，其中胡景皓裝備齊全，戴頭盔和手套等，加上刻意身處暴動現場，指他們明顯參與暴動，以協助及鼓勵其他暴動參與者的方式來參與，藉其出現與其他示威者集結以壯大聲勢，因此裁定他們暴動罪成。

此外，警員供稱拘捕梁家樂身後的黑衣人時，遭梁阻攔。法官指涉案片段中，梁沒有做出阻攔動作，因此裁定梁涉及的阻差辦公罪不成立。

另7被告早前已認罪

7名被告認罪。譚旭輝（30歲，地盤工人）、高俊（26歲，時裝設計師）、司徒澤朗（20歲，學生）、盧梓泓（31歲，科技資訊工程師）、袁碩（22歲，售貨員）、梁光宗（24歲，客戶服務主任）承認暴動罪。此外，被告蔡天龍（33歲，地盤工人）承認一項管有物品意圖摧毀或損壞財產罪，涉及一條六角匙。

案件編號：DCCC 530/2022