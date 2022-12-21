男護士涉參與10.1衝突　警員記錄不詳兼非在集結區被捕　脫暴動罪

男護士涉嫌在2019 年國慶當天，在屯門參與衝突，遇查時稱：「我嚟支持手足。」因而被控暴動。他否認指控，案件今（21日）在區域法院裁決，暫委法官鄭念慈指，警員指被告站在示威者前排，卻未有相關紀錄，無法肯定被告有否站在該處。加上被告遭截停之處，並非集結範圍，或有途人路經，無法肯定被告是示威者抑或路人，裁定他罪名不成立。



被告梁健文（40 歲），被控一項暴動罪，指他於2019年10月1日，在屯門錦華花園錦薈坊外，連同其他人參與暴動。

2019年10月1 日多人在屯門大會堂一帶聚集並發生警民衝突。(詳看下圖)

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作證警長未記錄被告是否站前排

鄭官裁決時指，警長程廣業在其以英語書寫的記事冊及書面口供，沒有提及被告曾站在現場聚集人群的前排，程作供時亦承認，他英文不佳，記事冊只是簡要紀錄，非按照時序書寫。雖然鄭官同意記事冊紀錄不必巨細無遺，但不按時序書寫難免混淆事發經過，若程英文水平不足，大可用中文紀錄。程有一定經驗，理應明白被告有否站在人群前排，這是判斷他有否參與非法集結或暴動的重要環節，應該清楚紀錄他第一眼看到被告的情況，裁定程在這方面的說法不可靠。

警員未有向被告施行警誡

至於辯方爭議被告被警員張威業截停後在沒有警誡下說：「我嚟支持手足。」張解釋，因爲在非安全情況下無法書寫，加上身穿防暴裝備難以拿出記事冊。鄭官認為，張施行警誡，沒有必要立時作書面紀錄，他大可先用口頭方式，再在適合安全環境下補錄。再者，張當時必然已有合理懷疑被告違法，不認同他為何不作警誡，若容許控方依賴這項證供，會對被告不公，因此將查問內容從證供上剔除。

被捕地點亦有路人經過

鄭官又指，程及張對於人群描述不同，前者稱人群曾掟汽油彈及磚頭，後者則看不到人群有特別行為。如果聚集人士真的有掟汽油彈，張無理由看不到，不能肯定是否有人掟汽油彈，或有否構成暴動。惟關鍵仍落在被告有否出現在人群之中，鄭官分析指，縱使被告黑衣打扮與一般示威者相似、帶備可隱藏身份的外科口罩，但他被截停的地方在並非集結之範圍，該處或有行人途徑，被告可能是示威者，也可能是無辜途人，最終裁定被告罪脫。

案件編號：DCCC 475/2022