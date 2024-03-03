北上消費｜3月首個周六降溫　北上27萬南下9萬　人流同告下跌

2月過去，農曆新年假期兩個周六的北上港人數字連續下跌，月內一度跌至20萬的關口，月尾又升至近30萬人次，剛過去的周六遇上寒冷天氣，又減少約2.8萬人北上。



3月首個周六（昨日，2日）北上港人錄得約27.2萬人次，較上個周六下跌9.4%。南下內地旅客同告下跌3.7%，減至約9.3萬人次，北上南下逆差收窄至17.9萬人次。



▼2月17日 內地旅客在春假最後一天坐高鐵北上▼



+ 16

據入境處數字，昨日有33.9萬人次香港居民離境，當中約27.2萬人次經不同口岸往內地，較上個周六（2月24日）少約2.8萬人次，按周跌近9.4%。

內地旅港南下方面，昨日有約9.3萬人次，較上周減少約3,600人次，是連續兩個星期下跌。

回顧2月逢周六的港人北上數字，適值農曆新年，大年初一（2月10日）那天有約23.2萬人次北上，年初八（17日）進一步跌至20.5萬人次，是月內最少人北上的一次，但至上周六（24日）又回升至逾29.9萬人次，是月內最高。

農曆年初二至四 每天均有18萬內地客訪港

旅客南下方面，以農曆年初二至四的訪港內地旅客最多，三天都超過18萬人次。如果只計農曆新年的兩個周六，先後錄得約10.2萬人次和約10.8萬人次，之後連續兩個周六都回落，繼上周六跌破十萬大關後，昨日跌至約9.3萬人次。