黎智英案・七｜陳沛敏指示報道要令運動持續　記者如帶動機去報道

壹傳媒創辦人黎智英涉嫌以其經營的《蘋果日報》，作煽動及勾結外國勢力，《蘋果》社長張劍虹在審訊第22天作供完畢，控方傳召副社長陳沛敏出庭作證。陳除了提及《蘋果》的日常運作外，主控官亦引述多段陳與黎就商討新聞取向處理等的訊息，陳承認會視該些訊息為黎給她的編採指示。



主控提到在2019年3至4月期間，黎就修訂《逃犯條例》所發的訊息，並曾提陳要多報在大陸做生意的危險，並希望嚇怕生意人，以迫令建制派不敢盲從政府。陳承認她會視言為黎的編採指示，她亦有把黎的話轉達政治組同事，她又指黎當時覺得《逃犯》會被用以作政治檢控。



至同年7月1日，示威者闖入立法會破壞，黎指示陳報道事件時，要令年輕人獲得同情，並要擴大這些情緒，讓運動持續。陳稱記者會「本能」地紀錄這事，但黎作出指示後，記者猶如帶著一個「動機」去報道，希望市民繼續支持運動。



陳沛敏在2021年被捕，後來亦被控違反《港區國安法》的罪名。（資料圖片／李澤彤攝）

聆訊第22天 黎在2014年佔中運動後開始後為國際認識

陳沛敏供稱，她在1996年加入《蘋果日報》，由高級記者一直晉升至副社長。她指黎有鮮明的價值觀，他支持香港發展民主制度，亦尊重自由人權等，但亦關注報章在市場的關注度，故《蘋果》著重新聞的娛樂性，但亦重視可揭發醜聞的大新聞，如高官偷步買車等。

她又指，以傳媒老闆而言，黎屬幾多人識的公眾人物，但至2014年，黎積極參與「佔中」活動，並常常在金鐘出現，同事間亦覺黎在社會運動度上企得前，黎在該場運動後，亦為國際傳媒所認識。

聆訊第23天 黎認為逃犯條例會被用作政治檢控

陳沛敏繼續講及在《蘋果》時的一般編採運作，包括每天要召開的會議，以檢討新聞處理，及定下翌日要刊出的新聞，黎對於特定新聞亦會給予指示，例如在陳方安生2019年3月訪美，以及林榮基赴台的新聞，黎都有直接作指示，她衡量新聞的價值之餘，亦有考慮黎的話。

主控官引述黎2019年3月30日曾發訊息給陳：「今日頭條做得很好，只是沒有說做大陸新聞分分鐘被視為揭露國家機密，和批評中國政府文章會被標籤顛覆國家安全等罪名⋯請繼續做在大陸做生意的香港人面對的危險，嚇壞那些生意佬讓建制派不敢造次。」陳確認有關訊息，並指訊息中的「怕死鬼」是指生意人。主控官又問為何黎會把《逃犯條例》與《基本法》第23條比較，陳指黎認為《逃犯》會被用作「政治檢控」。

聆訊第24天 黎引董橋訊息指要鼓吹港價值不容共產黨摧殘

陳沛敏提到2019年反修例事件時，黎一直想催谷更多人上街，曾發訊息叫高層想辦法，並說：「現在情況實在太靜，好驚。」後來他們破格在底頁刊登政治漫畫家尊子的漫畫。黎之後又稱，想找來更有份量的人，如法官、宗教界人士等，分享他們對修例的看法，並認為找泛民談談意見已經沒有新意。黎又轉發前社長董橋發給他的訊息指：「我們要鼓吹的不是香港要民主，我們要求鼓吹的是香港的價值不容共產黨摧殘。」

憂抗議聲減少條例捲土重來 繼續呼籲上街

陳又指，2019年6月9日有過百萬人上街遊行，她和黎都很高興。數天後黎再向陳發訊息稱，擔憂月底抗議聲音減少，條例會捲土重來，故建議陳要行動逐漸加劇，《蘋果》之後亦繼續呼籲上街。陳說黎當時認為時任特首林鄭月娥暫緩修例只屬「策略」，覺得港府必須撤回條例，她決定標題時亦會參考黎的意見。

聆訊第25天 立法會被衝擊 黎指示報道要令人同情示威者

2019年7月1日，大批示威者闖入立法會大樓大肆破壞。(資料圖片)

陳沛敏作供提到2019年7月1日，示威者闖入立法會破壞，黎當日曾向陳發訊息，透露他對事件覺後好沉重，著陳報道事件時，要令年輕人獲得同情，把這些情緒擴大，讓運動得以持續。陳稱這事本身具爭議性，黎擔心會令市民不再支持運動，便想透過報道，令示威者得到諒解。黎之後亦指指，之後幾天要繼續這樣的方向。陳稱，《蘋果》的記者「本能」地已會紀錄這事，獲黎的指示後，記者猶如帶著一個「動機」去報道，希望市民繼續支持運動。

此外，《蘋果》於2019年10月報道黎再訪美並有會見參議員，陳指黎事後沒有與她商討，但她這與黎一貫立場相符，故不感到意外。她又指當時坊間提出撤回條例等訴求，認為黎是想透過外國政府施壓，令港府落實這些訴求，但黎未有直接說出如何施壓。由於當時美國國會正在討論《香港人權與民主法案》，她相信黎是想藉這類法案施壓。

聆訊第26天 蘋果印特刊《自由之夏》收益捐612基金

陳沛敏作供時確認，《蘋果》於2019年下旬曾發行特刊《自由之夏》，刊物列名刊物扣除成本的收益會捐予「612基金」，陳指特刊當時發行後起初「賣斷市」，其後需按讀者要求加印。《蘋果》亦在應用程式透過推送通知宣傳特刊，標題含有「推到國際」字句。陳解釋當時同事將特刊以電子版方式放在《蘋果》網站，讀者只需登記便可閱讀。

聆訊第27天 黎認為中國政府隱瞞疫情 要做大批評新聞

陳沛敏指《蘋果日報》一直用「武漢肺炎」來描述這病症。

陳沛敏指2020年新冠肺炎流入香港，黎認為中國政府隱瞞疫情源頭，曾指示若有相關新聞，如外國政府或科學家等批評或質疑中國隱瞞疫情，《蘋果》便要「做大」篇幅，他們亦會用「武漢肺炎」一詞來描述這疫症。

控方又引述黎曾在其專欄指：「我們可以堅持下去的，正如陳沛敏說，是我們明知不可為而為的氣魄。」陳稱黎指當時社會運動已平息，但仍有人願爭取五大訴求。陳說：「其實去到嗰個時刻都知道嗰樣嘢唔會落實到啦，對嗰啲人嘅堅持，我係佩服嘅。」

4名被告：黎智英（76歲）、蘋果日報有限公司、蘋果日報印刷有限公司及蘋果日報互聯網有限公司，被控一項串謀發布煽動刊物罪和兩項串謀勾結外國勢力罪。

案件編號：HCCC 51/2022