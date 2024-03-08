10.1灣仔衝突｜有人在油站旁擲汽油彈　兩中年暴動罪成囚49及54月

2019年10月1日，逾百名示威者在灣仔一帶聚集，多處有堵路及縱火，警方事後拘捕多人。其中兩男早前經審訊後被裁定暴動等罪成，案件今（8日）在西九龍法院（暫代區院）判刑。暫委法官李志豪斥，當日有示威者向汽油站附近投擲汽油彈，或許是無知愚昧及「殺得性起」，行為罔顧民居及令人髮指。李官最後考慮到兩名被告的參與程度，判他們分別囚49至54個月。



兩被告分別54及40歲

兩名被告蔡騰毅（54歲、髮型師）及丁實勳（40歲、文員），同被控一項暴動罪。控罪指2人於2019年10月1日在灣仔菲林明道及杜老誌道之間的一段軒尼詩道一帶，連同其他人士參與暴動。丁另被控一項抗拒在正當執行職務的警務人員罪，指他於同日在灣仔軒尼詩道319號外抗拒在正當執行職務的警員11719 。

2019年10月1日，灣仔衝突中多處有人縱火。(詳看下圖)

+ 5

官斥示威者行為罔顧民居無知和愚昧

李官判刑指，涉案暴動發生在灣仔多個主要街道，有數百人參與，相關規模並不小。期間，有人向警方投擲磚塊，將助燃液撒在火種上，更有人向汽油站附近投擲汽油彈。李官直斥示威者的行為罔顧民居，或許是無知而愚昧及「殺得性起」，做法令人髮指，因為一但油站發生爆炸，必定會危及無辜生命。李官又指，暴動發生於舉國慶祝國慶日，其目的明顯不過，即借機挑起大眾的情緒。

蔡有直接參與暴動囚4年半

李官最後考慮到，兩名被告當日均有攜帶裝備，明顯是有備而來，非偶然參與暴動的人士。其中，蔡騰毅曾在現場擲物和叫囂，有直接參與暴動，罪責較重，判其囚4年6個月；另丁實勳只是參與其中，角色較輕。但他在被捕時激烈發抗，將手狠狠扣在胸前，使警方在使用胡椒噴霧及用警棍敲打後，仍一度未能為他扣上手扣，可見其抗拒警員的情節不算輕微，終判其囚4年1個月。

案件編號：DCCC430/2022