10.1港島衝突｜兩中年漢現場被捕被控暴動罪　1人身上有美國國旗

2019年10月1日國慶多區有遊行集會，其後演變成警民衝突，多人在港島衝突中被捕。其中兩男否認暴動等罪，案件今（28日）在西九龍法院開審。控方案情指，當日大批示威者在軒尼詩道一帶堵路，更有人投擲汽油彈。兩名被告即場被捕，警方在其中一名被告身上搜出一支美國國旗、一支黑白色印有「fight for freedom」字樣的旗幟。



兩名被告為蔡騰毅（54 歲，髮型師）及丁實勳（39 歲，文員），同被控一項暴動罪，指二人於 2019 年 10 月 1 日，在菲林明道及杜老誌道之間的一段軒尼詩道，連同其他人士參與暴動。

丁實勳另被控一項抗拒在正當執行職務的警務人員罪，指他同日在灣仔軒尼詩道 319 號外，抗拒在正當執行職務的警務人員，即警員 11719 和10724。

2019年10月1日，港九多區有示威活動，警方在港島多處曾放催淚彈驅散。(詳看下圖)

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有示威者築路障擲汽油彈

案情指，案發當日下午，在金鐘及灣仔一帶有大量示威者集結並築起路障，期間有人投擲汽油彈。政府及警方因而不斷發放公告，呼籲市民注意各區情況及不要造訪有關地區。另有關的關鍵時間，警務處處長沒有就上述事件期間涉及的任何公眾集會活動批出任何不反對通知書。

大量穿黑衣示威者約下午6時出現

下午6時，有大量穿著黑色衣物、戴頭盔及口罩的示威者舉起雨傘，在莊士敦道及軒尼詩道交界附近聚集，並跟警方對峙。期間，有示威者向警方隊伍投擲汽油彈、在毗鄰的軒尼詩道向近德士古油站位置投擲汽油彈及焚燒雜物、以大量雜物架起路障等。

丁身上有兩旗幟

警方隊伍其後施放催淚彈驅散示威者，沿莊士敦道向軒尼詩道交界推進，並展開拘捕行動，其中兩名被告先後被捕。警方事後在被告蔡騰毅身上搜出安全帽、勞工手套和一張印有被捕支援熱線的卡片等，另在被告丁實勳身上搜出一支美國國旗、一支黑白色印有「fight for freedom」字樣的旗幟。

案件編號：DCCC 430/2022