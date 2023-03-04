10.1尖沙咀衝突｜官斥被告求情才稱無知求減刑　10成人被告囚52月

2019年修例運動期間，示威者在十一國慶日發起多區集會，及後演變成衝突，其中有人向尖沙咀警署投擲汽油彈，導致警署外多棵樹木焚燒，12人否認參與暴動，經審訊後其中一人脫罪，餘下11人罪成。案件今（4日）在西九龍法院（暫代區域法院）判刑，法官王詩麗批評，當日示威者作出一連串、不斷升級的暴力行為，明顯針對警方，不但具殺傷力，更是挑戰警方權威，各被告案發前必然已目睹這類社會事件對香港造成的摧殘，卻在求情時以無知作為減刑理由，並不合理，最終判處其中10人監禁4年4個月，現年20歲的男生則判入教導所。



11名被告為：袁均穎（34歲，文員）、黃蔚霖（26歲，電影製作人）、黎穎霖（26歲，學生）、吳沛伶（21歲，學生）、甄衛兒（21歲，學生）、彭漢深（32歲，地盤工人）、張俊軒（20歲，學生）、韋珍兒（24歲，尼泊爾籍學生）、梅卓羚（26歲，會計師）、林耀基（29歲，攝影師）及鄭子健（30歲，售貨員）。

2019年10 月1 日在示威者在尖沙咀外擲汽油彈。(詳看下圖)

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傳媒當時有廣泛報道暴動新聞

王官指，被告在求情信全部稱對參與暴動感到非常後悔，因受當時社會氣氛、傳媒報道及政客渲染影響，低估法律後果，部份被告自覺愧對親人，又表示會在鐵窗內痛定思痛。王官指出，自2019年下旬，每日新聞鋪天蓋地報道所謂「社會運動」，示威者堵塞主要幹道，並與警方對峙，更視彌敦道為「地標」。警方亦會相應作出行動，傳媒亦有廣泛報道，這些都是眾所週知的。

示威者行為對公眾帶來不便

王官表示，本案暴動發生在國慶日，屬於特別日子，示威者堵塞人多車多的彌敦道這條主要幹道，導致有車輛無法駛過、需要掉頭。王官批評，被告行為無理自私，既對公眾構成諸多不便，也令他們擔心安危。暴動範圍牽連油麻地、尖沙咀、佐敦一帶，正是市民假日希望前往的地方，示威者在熙來攘往、遊人眾多的鬧市犯案，有機會引起更多人加入，增加無辜途人受影響的風險。

公然挑戰警方權力目無法紀

王官續指，暴動參與人數眾多，範圍甚廣，歷時接近1小時，期間示威者漠視警告，多次拾起警方發射的催淚彈，反投警方防線，又在他人掩護下數度向警署掟汽油彈，導致警署火光熊熊，多棵樹木焚燒。這些一連串、不斷升級的暴力行為帶有殺傷力，示威者衝擊警署，公然挑戰警方權威和法治，目無法紀，乃本案嚴重之處。事件中無人受傷，實屬僥倖，但也不能忽略固中風險。

暴動罪旨在集體行為

雖然辯方稱沒有證據顯示被告有份作出上述暴力行為，如向警署投擲汽油彈，但王官指出，暴動罪要旨在於集體性行為，即使各被告與其他示威者行為不一定相同，他們參與行動之前已添置保護裝備，包括穿著深色衣物、戴上防毒面罩等，從而可「更放膽、更放肆地」參與暴動。部份被告更準備衣服更換，以免被辨識，反映他們有備而來，聚眾滋事。

10名成年被告明知警方會執法仍參與

王官強調，眾被告求情稱對失去自由感到懊悔，惟他們在犯案前目睹此類社會事件對香港造成的負面影響和摧殘，明知警方定會執法仍繼續參與，必然有心理準備被捕，卻在罪成後以無知、欠缺心思熟慮作為減刑理由，這並不合理。考慮到部份被告過往熱心公益、品格良好，酌情扣減刑期後，判處10名成年被告監禁4年4個月。

官信男生已汲取教訓判教導所

至於案發時17歲、現年20歲的男生張俊軒，王官引述他向感化官稱他當日只是旁觀者，案發後患上焦慮症，報告指出他雖無悔意，惟適合進入教導所。王官認為，被告入世未深、背景良好，其自撰求情信亦有真誠悔意，相信他已汲取教訓，教導所羈留及監管時間確實不短，判入教導所為適合判刑選項。

案件編號：DCCC490/2020