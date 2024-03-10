粉跑Pink Run重返赤柱　700人參加為遺傳性癌患打氣籌款

香港遺傳性乳癌家族資料庫的年度盛事「粉跑 Pink Run.HK 2024」 今日（10日） 舉行，是自2018年後首次重返赤柱舉行實體跑。活動反應熱烈，多項賽事均告爆滿，全場有近700人參與3大組別賽事。前殘奧田徑代表蘇樺偉、藝人毛舜筠等亦到場支持，並為遺傳性癌症患者打氣籌集善款。



粉紅高踭鞋慈善賽成焦點

活動上午10時由5公里賽事揭開序幕，身為「5K 之星」的何沛珈先帶領跑手熱身，然後與多名星級跑手一起領跑。參賽者由赤柱海濱足球場出發，跑上舂磡角道上坡路，再跑經海景小路，最後返回終點赤柱大街。

下午賽事焦點為粉紅高踭鞋慈善賽，男女子100米及企業組，參加者均穿上粉紅高踭鞋，加上特色粉紅裝扮，場面有趣。活動並設有親子粉跑（包括親子1公里、親子100M障礙賽)。

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蘇樺偉及毛舜筠等多人出席支持

作為活動「慈善大使」的毛舜筠、湯怡及沈震軒，中午出席赤柱露天廣場舉行的粉跑開幕禮，與最近忙於協助籌備巴黎殘奧運動會的蘇樺偉，以及資料庫主席鄺靄慧教授、資料庫義務創作總監兼愛心大使鄺祖德，一同為活動揭幕，盼喚起公眾遺傳性乳癌及其他遺傳性癌症患者的關注。

活動所籌得善款，將用於資助本地經濟有困難之高危家庭，進行基因突變測試、輔導工作、預防措施及臨床醫學研究。