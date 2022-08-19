乳癌基金會推乳癌腫瘤基因檢測資助　助病人確定是否適合做化療

乳癌是本港女性最常見的癌症，新症個案按年上升，2019年逾4700宗。不少患者都擔心接受化療會帶來各種不適與副作用，現時透過「乳癌腫瘤基因表現檢測」可讓醫生決定是否使用化療來治療乳癌。香港乳癌基金會正推動「乳癌腫瘤基因表現檢測資助計劃」，為合資格病人提供檢測資助。



香港乳癌基金會乳健中心顧問委員會主席熊維嘉醫生指出，乳癌腫瘤分為三類，其中包括荷爾蒙受體陽性（HR+）、第二型人類表皮生長因子陽性（HER2+）及三陰性（TN）。近年有研究顯示，大部份荷爾蒙受體陽性的乳癌患者，都不能從化療中獲得額外益處，平均每10名患者中少於2人化療後有助改善病情。

患者接受乳癌腫瘤基因表現測試，可得悉復發風險、患者復發的風險因素、從化療中獲益比率等三項重要資訊，以幫助制定治療方案。

陳女士 （中）為其中一位受惠者，她透過乳癌腫瘤基因表現測試讓得悉最適合自己的治療並非化療。（鄧宇詩攝）

香港乳癌基金會顧問理事會成員鄭茜表示，香港乳癌基金會推出「乳癌腫瘤基因表現檢測資助計劃」，為最近於公立醫院接受乳房腫瘤切除手術的香港居民提供經濟援助，讓患者可以進行測試，評估可否從化療中獲益。

她指，申請人須符合以下臨床條件，包括乳癌腫瘤為荷爾蒙受體陽性（HR+）及人類表皮生長因子受體2呈陰性（HER2-），另外，淋巴結呈陰性或淋巴結呈陽性（不多於3個淋巴結）。在經濟條件方面，過去12個月個人平均月收入$18,400以下，或正領取綜援，將獲得全額資助。暫時有10多位病人申請，期望未來受惠的人數會增加，為了讓病人盡快展開適當的治療，審批時間大約為1個月。