2元優惠｜加強打擊違規　小巴業缺人手難巡查　工會憂添車長壓力

為加強打擊不合資格人士違規使用長者及殘疾人士2元乘車優惠計劃，運輸署於今日（26日）起會聯同公共交通營辦商，就不合資格違規使用2元乘車優惠進行全港打擊行動，設三人小隊進行檢查，在全港18區巡邏。



有小巴業界人士認為，打擊行動主要為宣傳，但質疑巡查人手未必足夠；巴士工會擔心一旦發現疑人要停車核實，影響全車乘客行程，對車長構成壓力。



最大成效為宣傳 巡查人手未必足夠

香港專線小巴持牌人協會成員陳志輝接受香港電台訪問時表示，打擊行動的最大成效只為宣傳不應違規使用優惠。他指出，巡查人手未必足夠：「不能說每一班車、每一條線都要做到，始終香港最缺乏的是人力。」對於設三人小隊的具體做法，他認為是在小巴總站及中間站監察乘客上車拍卡過程，如司機發現可疑情況，運輸署人員方介入調查。但他認同，增設巡查隊伍，可一改以往司機一人與違規乘客對峙的局面，從而減低口角機會。

建議賦予司機權力要求乘客出示樂悠咭

汽車交通運輸業總工會新巴分會第一副主任陳樹明表示，希望能夠賦予司機權力要求乘客出示樂悠咭核實其身份年齡，以增強執行力度。他稱，過往遇到有乘客拍樂悠咭或長者卡，然而年齡卻不相符，往往乘客都會以用錯了卡為理由，其後補回差價了事。他指巴士運作上，尤其繁忙時間，若巡查人員發現可疑乘客並要求其出示身份資料或跟進相關手續，巴士需要停車，安全地慢慢做手續，可能會阻礙到其他乘客：「我哋成（班）車乘客，啲人趕住返工返學，如果阻到時間，阻到成車人，我哋壓力好大。」