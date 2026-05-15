企業人工智能升級轉型交流日｜共享單車Locobike、國泰等案例一覽

【《香港01》企業人工智能升級轉型交流日2026】《香港01》今日（15日）主辦企業人工智能升級轉型交流日2026，第三場研討會主題是「實戰轉型深度解構︰行業領袖的AI轉型之旅」，講述多個成功案例。例如國泰航空透過人工智能系統，將颱風襲港後恢復航班的時間，由以日計縮短至4小時；共享單車Locobike透過人工智能預測閒置單車，再回收轉往使用率高的區域，營業額因而提升100%；另有潮流玩具店通過人工智能搜尋提升轉化率，顧客購買量由1.5件提升至2件，年度總交易額增長40%。



智慧城市聯盟（SCC）為支持機構。活動雲集Microsoft、NVIDIA、IBM等國際品牌代表同場分享。（夏家朗攝）

《香港01》5月15日在會展舉行企業人工智能升級轉型交流日2026。（夏家朗攝）

《香港01》今日在會展舉行企業人工智能升級轉型交流日，智慧城市聯盟（SCC）為支持機構。活動雲集Microsoft、NVIDIA、IBM等國際品牌代表同場分享，旨在進一步匯聚科研力量與多間AI企業，透過實戰案例與應用場景，助力企業突破成本與人才瓶頸，實現「AI產業化、產業AI化」的戰略目標，共同推動香港成為國際AI樞紐。

第三場研討會為「實戰轉型深度解構︰行業領袖的AI轉型之旅」，各嘉賓講者親述如何從零起步，克服數據、人才與文化阻力，成功將人工智能深度整合至核心業務流程，實現可量化的效率提升與營收增長。

第三場研討會為「實戰轉型深度解構︰行業領袖的AI轉型之旅」。（香港01圖片）

數碼港蔡偉傑︰申請進駐若無AI等字眼獲批機會微

數碼港智慧城市及數碼轉型總監蔡偉傑表示，數碼港除了培育初創企業，也在積極推動數碼轉型，現在初創企業申請數碼港的培育計劃，若計劃書內沒有提到人工智能等關鍵字，很大機會不會被錄取，即人工智能已經由加分項變成必備項。

國泰凌紹安︰AI系統助颱風襲港後數小時恢復航班

國泰資訊科技解決方案總經理凌紹安表示，國泰利用人工智能處理突發事件，並由被動轉為主動預測，若以負責航班排程優化的「Pathfinder」AI系統為例，颱風襲港後復航的時間，由過去山竹或天鴿的3至4日，縮短至4小時完成。她認為人工智能的定位是處理重複性計算，讓員工得以專注在高價值工作。

講者嘉賓包括數碼港智慧城市及數碼轉型總監蔡偉傑、國泰資訊科技解決方案總經理凌紹安、生成式人工智能專家及香港人工智能研發院董事局成員林曉鋒、SHOPLINE香港區總經理簡家樂。（歐陽德浩攝）

AI專家林曉鋒︰共享單車Locobike透過AI預測閒置單車

生成式人工智能專家及香港人工智能研發院董事局成員林曉鋒指，香港創科的強項在於研發轉化，例如共享單車Locobike創辦人程俊豪，研究利用人工智能算法管理單車，最後他透過人工智能預測閒置時間超過8小時的單車，並組織巡邏隊回收，再轉移至使用率較高的區域，營業額因而提升100%。

SHOPLINE簡家樂︰AI搜尋助潮流玩具店交易額增長40%

SHOPLINE香港區總經理簡家樂表示，根據其數據顯示，人工智能搜尋量已比2023年及2024年增加500%，有效協助中小企提升轉化率，例如有一間潮流玩具店透過人工智能推薦相關產品，顧客購買量由1.5件提升至2件，年度總交易額增長40%。