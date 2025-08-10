OpenAI收購io研發AI設備　Meta稱霸VR/AR　蘋果如何面對新挑戰？

蘋果曾用iPhone軟硬體生態系改寫了人們與科技互動的方式，如今這個角色正在被重新爭奪，智慧眼鏡、頭戴裝置、AI助理等領域已經有企業試圖佔地為王，展望新時代，蘋果必須準備好面對這些野心勃勃的挑戰者。



OpenAI拚無螢幕AI隨身設備

OpenAI 不只要當軟體巨擘，也要成為規範未來硬體體驗的重要玩家。

相關文章：AI Pin是什麼？它會取代iPhone嗎？為何OpenAI、微軟等都極重視？（點擊連結看全文）

+ 17

2024年，OpenAI就已提出「AI原生設備」的構想，推出由Humane前團隊打造的AI Pin，希望用一個無螢幕、純語音互動的裝置，取代智慧型手機。不過AI Pin上市後銷量及評價慘淡，未能如願取代手機。

今年5月，它再以近65億美元收購由蘋果前設計總監艾夫（Jony Ive）領軍的新創io。據傳雙方已合作2年，祕密研發「超越現有螢幕框架」的AI消費性裝置，包括智慧耳機或其他配備相機的設備。首款產品預計於2026年正式亮相。

Meta憑Quest頭戴裝置稱霸市場

在蘋果推出Vision Pro前，Meta已經在虛擬（VR）與擴增（AR）實境市場深耕多年。從最早的Oculus Rift到現在的Quest系列，Meta憑藉新台幣2萬元左右（約5200港元）的定價、內容與生態系的先發優勢，長期穩坐頭戴裝置市佔第1。

相關文章：Meta Aria Gen 2實驗性智能眼鏡 75克輕量化設計與AI技術新突破（點擊連結看全文）

+ 7

據IDC統計，2024上半年Meta在全球AR/VR頭戴式裝置的出貨市佔高達約50％，遠遠超越其他競爭者，被外界期待能打開主流市場。相較之下，蘋果Vision Pro雖備受關注，但高達新台幣11萬元的定價，讓這款產品受限於高端市場。

即使Meta原先押寶的「元宇宙」概念成為一場500億美元虧損、代價高昂的失敗實驗，然而頭戴裝置、眼鏡的硬體量產經驗、開發者社群與價格策略，依然讓Meta在這場XR混合實境的競賽中，立於領先地位。

Meta聯名雷朋潮玩XR眼鏡

Meta於2023年起和雷朋（Ray-Ban）聯名推出智慧眼鏡，今年初宣布已賣出超過200萬副，以時尚配件定位打開智慧眼鏡市場，雙方簽下長達10年合作協議，共同開發多代產品。

Meta去年也公開研發中的一款AR眼鏡「Orion」，配有MicroLED顯示器、眼球與手部追蹤技術，能實現AR功能，雖成本高昂尚未有量產計畫，不過已能看出Meta的願景。

延伸閱讀：

OpenAI砸65億美元收購AI裝置新創io！攜手IPhone設計之父Jony Ive：首款產品2026發布

Quest 3實測｜和Vision Pro有哪裡不同？誰比較強？沉浸感如何？一次解答

【本文獲「數位時代」授權轉載。】