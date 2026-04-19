隱形近紅外線防偽方案助打擊冒牌貨　應科院「愛迪生獎」奪2金3銀

「高仿」產品令商家及消費者招致損失，香港應用科技研究院與珠海天威新材料股份有限公司共同研發「NIR Secure防偽解決方案」，利用隱形近紅外線（NIR）技術驗證產品真偽，有助打擊仿冒偽劣產品。此項產品獲得素有「創科界奧斯卡獎」美譽的的「愛迪生獎」金獎，另外尚有四個項目獲獎，包括同獲得金獎的「dxp全方位撞擊管理系統頭盔防護墊」及另外三個銀獎。



應科院管理層包括行政總裁孫耀達(左四)、首席營運官姚惠嫻(右四)、副首席科技官劉晨敏(右三) 出席在美國佛羅里達州麥爾茲堡舉辦的2026年「愛迪生獎」頒獎典禮，並取得二金三銀佳績。（應科院圖片）

應科院行政總裁孫耀達(右四)與研究團隊共慶取得卓越成就。（應科院圖片）

應科院與納米及先進材料研究院在4月1日合併後首次在國際創科活動中展示獲獎的創新技術。（應科院圖片）

應科院表示，該院與數百家來自全球的領先企業及研究機構一起角逐殊榮，嶄新科技和解決方案於4月15日至16日在美國佛羅里達州麥爾茲堡舉行的「愛迪生獎」活動上，於創新者展示廳中重點展出，吸引了來自世界各地的科技專家、業界領袖和各行各業高級行政人員關注。在本屆競賽中，該院是獲獎最多的香港機構。

應科院行政總裁孫耀達表示，獲獎不單是對應科院世界級科研實力的肯定，亦是印證該院成功把科研成果商業化，並在市場落地應用解決方案。他指這些成就歸功於研究團隊的不懈努力和專業能力，以及該院與業界翹楚建立的緊密夥伴合作關係。

他表示，會繼續加快科研成果商業化、促進跨行業的策略夥伴合作，並推動各行各業更廣泛採用創新解決方案，為業界和社會整體創造實質價值。

五項獲獎的創新技術涵蓋建築安全、可持續紡織品、長者護理、運動保護及防偽解決方案等領域。

金獎（公共安全、保安及數碼誠信 – 創新認證及存取控制）——NIR Secure防偽解決方案。（應科院圖片）

NIR Secure防偽解決方案提供先進的認證系統，將隱形近紅外線（NIR）吸收材料嵌入產品包裝中，實現隱密的安全保護。用戶可透過智能手機配合NIR讀取器及專用應用程式即時驗證產品真偽。系統具備高度可擴展性與穩健性，有助打擊仿冒偽劣產品，且不影響產品設計或生產流程。此技術與珠海天威新材料股份有限公司共同研發。

金獎 (消費者解決方案 – 安全及抗逆力可穿戴裝置)——dxp全方位撞擊管理系統頭盔防護墊。（應科院圖片）

dxp全方位撞擊管理系統頭盔防護墊針對傳統頭盔的局限性，解決其在全方位旋轉撞擊保護方面的不足，而這正是導致腦震盪的主要成因之一。這項創新的全方位撞擊管理系統可安裝在多種頭盔上，且不影響舒適度或透氣度。該技術與Dacy Pro Limited共同研發。

銀獎 (消費者解決方案 – 安全及抗逆力可穿戴裝置)——NuHip。（應科院圖片）

NuHip是全球首款適用於淋浴環境的髖部保護器，專為最高跌倒風險場景而設。其創新的單一尺碼適應設計可配合不同體型，同時提供二級撞擊保護（符合EN1621-1認證標準），將撞擊力從10,000牛頓降低至2,500牛頓以下，有效預防骨折。NuHip親膚柔軟的特性，讓長者可於日常佩戴，並享受更安全、更獨立的居家生活。

銀獎 (消費方案 – 智能及自適應紡織品)——Oscillaware纖維。（應科院圖片）

Oscillaware纖維是創新的環保彈力纖維，為紡織品帶來新突破。它提供自適應肌肉支撐功能，在高強度運動期間可提供超過傳統纖維三倍以上的支撐力，大幅降低受傷風險。該纖維採用可持續熔紡工藝生產，能賦予紡織品卓越的舒適度、透氣性及設計自由度，革新運動及日常應用紡織品的性能與功能。

銀獎 (工程與機器人學 – 光學傳感與空間智能)——智能光學精密定位系統。（應科院圖片）

智能光學精密定位系統透過向天平機操作員提供精準定位、對齊校準及進行實時路徑監控，協助提升組件對位及吊裝安全監控。此系統融合多項先進技術，包括光學非可見光通訊（nVLC）及神經形態感測。依託這些技術，該系統實現組件的快速定位與動態追蹤，提升操作效率。這系統已在香港多個公營房屋項目中應用。