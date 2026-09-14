河套香港園區攜16創科企業亮相BIOHK2026 　展現學研醫療科技實力

第五屆香港國際生物科技論壇暨展覽（BIOHK2026）日前一連四天在香港會議展覽中心圓滿舉行。港深創新及科技園有限公司（簡稱「港深創科園公司」），率領16間頂尖科技企業參展，全方位向學界、業界及公眾展現香港作為生物科技創新國際樞紐的潛力。



「醫院」主題展館寓教於景 呈現基礎研究至臨床應用

為積極響應香港對接國家戰略、推動生物醫藥產業發展，港深創科園公司在展場打造了以「醫院」為設計主題的特色展館。

展館聯合了16間來自河套園區的創科企業，涵蓋精準醫療、智慧診療以及生物製劑等領域。透過「實景」設計，將複雜的醫療場景、與尖端科技進行互動融合。

參觀者能從學術基礎研究，了解到前線臨床應用的完整產業鏈，更帶來直觀且具啟發性的未來醫療體驗，等同科普與學術展示。

（大會提供圖片）

圓桌會議探討跨境協作 結合兩地優勢推動科研轉化

在促進學術交流與產業方面，展覽期間更舉行了「深港生物科技跨境協同創新分論壇圓桌會議」，主題為「破除跨境壁壘，啟動灣區創新內核」，由深創科園公司行政總裁馬惟善發表演說。

馬惟善指出，河套深港科技創新合作區的發展，背靠粵港澳大灣區、以及國家生物醫藥產業的龐大機遇。他強調，內地享有科研能力、完善的產業鏈配套與豐富的臨床資源；香港則坐擁國際化科研體系、穩健的普通法制度、活躍的國際資本市場，以及匯聚全球人才的網絡優勢。

馬透露河套香港園區將率先探索各項創新機制，致力將過去跨境協作中的「不確定性」轉化為「可預期性」。令未來的科研人才與全球生物科技企業，能夠在同一個物理空間內，同時獲得內地市場的機遇與連接國際的渠道，這對本地高校的科研成果轉化具有深遠的影響。

（大會提供圖片）

膺「深港科創協同典範獎」 匯聚政產學研精英

隨著「生物醫藥」已被列為國家的「六大新興支柱產業」之一；而國家《「十五五」規劃綱要》亦明確提出要進一步發展生物醫藥等新興產業，本屆BIOHK2026規模更勝歷屆，匯聚全球生物科技領域中「政、產、學、研、投、用」各方精英。

另外於開幕典禮上，大會特別將「深港科創協同典範獎」頒發予河套香港園區，藉此表彰園區在推動深港科技合作、促進生命健康產業及科研發展方面所作出的卓越貢獻。