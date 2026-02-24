｢世界工廠｣到｢全球智造｣　深圳工業產值破5萬億　比亞迪出海領跑

據深圳衛視報道，「十四五」期間深圳規上工業總產值突破5萬億元（人民幣，下同）大關，年均增長6.6%；全部工業增加值邁上1.2萬億元台階，年均增長6.0%；規上工業總產值、工業增加值連續4年實現全國城市「雙第一」。2025年全市戰略性新興產業增加值達1.67萬億元，占GDP比重攀升至43%，實現2022至2025年連續4年每年跨越千億級台階。



深圳規上工業總產值連續4年全國居首

作為中國「工業第一城」，深圳加快建設全球領先的重要的先進製造業中心。2024年，深圳規上工業增加值創下13年新高，達到9.7%；在這一基礎上，2025年深圳規上工業增加值實現5.4%的穩健增長。

放眼整個「十四五」期間，深圳規上工業總產值突破5萬億元大關，年均增長6.6%，全部工業增加值邁上1.2萬億元台階，年均增長6.0%，規上工業總產值、工業增加值連續4年實現全國城市「雙第一」。

深圳工業站改造後，新增了站台等景觀，打造出懷舊場景。（微信公眾號＠深圳發布）

比亞迪、大疆......科技潮品暢銷全球

而一系列「深圳智造」也正成為全球市場的名片，譬如影石創新的全景相機、韶音的骨傳導耳機，到比亞迪的新能源汽車、大疆的無人機，再到拓竹的3D打印機、雲鯨的掃拖一體機械人等等。2025年，全市新能源汽車、消費級無人機、數碼相機、3D打印機等高新技術產品出口增長10.1%。

據報道，科技潮品暢銷全球的背後，是產業結構的優化。「十四五」以來，深圳建成投產11個百億級工業項目；「20+8」產業集群成為持續高速增長的主引擎，戰略性新興產業增加值從2020年的1.03萬億元提升到2025年的1.67萬億元，占地區生產總值比重提升到43.0%，先進製造業增加值占規上工業比重達68.4%。

此外，深圳新興產業領跑，比亞迪海外銷量突破百萬輛，小漠國際物流港年出口新能源汽車超百萬輛，覆蓋全球主要經濟體；機械人產業年產工業機械人13.39萬套、服務機械人711.29萬套，優必選單筆訂單刷新全球紀錄；數百個「城市+AI」應用場景相繼落地，騰訊與邁瑞聯合研發的重癥大模型已服務全國多家醫院；

深圳科技企業憑借硬核創新在海外市場引發廣泛關注。奧比中光推出超小型雙目3D相機，視場角度及精度表現優異，為協作機械臂、人形機械人及工業柔性抓取提供了精細視覺解決方案；帕西尼新一代多維觸覺傳感器成為機械人手部感知能力的核心零部件，深度賦能靈巧手完成各項精細操作。

大灣區科技集群躍居全球第一

深圳的高科技也加速融入世界產業體系。「十四五」期間，「深圳—香港—廣州」科技集群在世界知識產權組織《全球創新指數》中躍居全球第一，PCT國際專利申請量22年領跑、國內專利授權量連續8年居全國城市第一，企業研發投入占全社會研發投入比重更是連續多年穩居全球首位。

而歐盟委員會公布全球百強企業研發投資排名中，深圳有4家企業上榜，包括華為、騰訊、比亞迪、中興。面對人工智能技術爆發帶來的巨大機遇，華為、騰訊、中興均大手筆投入，深入布局從AI大模型到硬件設施的完整產業體系。

深圳醫學科學院從「0到1」補基礎研究短板

在基礎研究領域，深圳同步發力，努力實現從「0」到「1」的創新突破。深圳醫學科學院與深圳灣實驗室吸引全球頂尖科學家，為生物醫藥的前沿領域開展科研攻關，並推動成熟技術落地轉化；組建合成生物研究、腦解析與腦模擬、材料基因組等重大科技基礎設施，加快科學研究與產業創新進程。

科學家顏寧回國創建深圳醫學科學院。（視覺中國）

目前，深圳在半導體生產設備、高性能醫療器械和精密儀器、工業軟件、先進材料等領域關鍵核心技術加速硬核突圍，體外膜肺氧合儀、核磁共振、EDA軟件等關鍵核心技術領域實現重大突破。

早在2023年，深圳就開始大力打造「鴻蒙歐拉之城」，目前全市開源鴻蒙搭載設備數量超過12億台；近300個「城市＋AI」應用場景開放，加快推進智能設計、營銷創意生成、「AI數智員工」、智能合同審查、AI寵物醫療系統等創新場景建設，為製造業與服務業的深度融合奠定了堅實的數智化基礎。

服務業強，製造業才會更強。在深圳，製造業與服務業並不是產業簡單的疊加，在製造的每個環節，服務業正加速融合，推動製造業邁向高端。

去年底，粵港澳大灣區創業投資引導基金在深圳注冊成立，目標規模超504億元，存續期最長可達20年，以種子期、初創期和早中期科技企業為主要投資對象，重點佈局人工智能、量子信息、生物醫藥、半導體等前沿硬科技領域，通過「引導基金公司—區域基金—子基金」三層架構，推動在粵港澳大灣區形成超千億級基金群，形成覆蓋創新全鏈條的資本支撐體系。

嘉立創打造的PCB/PCBA打樣/小批量產業互聯網新模式，實現打樣成本下降70%；地上鐵在全國投入運營的新能源物流車超21萬台，線下網點超2000個……深圳聚焦電子商務、產業互聯網等九大重點領域，以打造200個一流數字化平台為抓手，推動建設產業生態圈，賦能新製造、催生新服務。

數智化轉型全面推進，商業模式和服務形態全面重塑。深圳加快推進商貿流通、專業服務、金融、醫療大健康、物流和供應鏈等重點領域的數智化轉型，著力建設行業應用「大平台」、高質量數據集和數據流通基礎設施，推動現代服務業向智向新發展。

服務業綜合實力顯著增強。2022年全市服務業增加值首次突破2萬億元，2025年進一步提升至2.42萬億元，位居全國城市第三位，占全市地區生產總值比重達62.5%，2025年服務業增加值增長6.3%，對經濟增長貢獻率超70%，「十四五」期間年均增長5.4%。質量效益持續提升，現代服務業增加值占服務業增加值比重超七成，成為帶動產業轉型升級的重要力量。