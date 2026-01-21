來稿作者：李頴彰



1月19日，國家統計局公布2025年宏觀經濟數據，為全球觀察家提供了一個重新審視當代地緣政治經濟格局的關鍵窗口。在西方輿論中，關於中國經濟衰退的敘事一度甚囂塵上，然而當5%的GDP增長率成為既定事實時，這些悲觀論調不得不面對現實的修正。相關增長數據不僅僅是達成了一個行政目標，更是在全球經濟放緩的大背景下，展現出與G7國家普遍滯脹形成鮮明對比的韌性。當紐約和倫敦的一眾金融分析師們習慣性地聚焦於季度波動，試圖將第四季度4.8%的擴張解讀為疲軟信號時，他們往往忽略了更深層次的結構性邏輯。這種增長是在完全摒棄了大規模貨幣寬鬆政策的前提下實現的，這意味着中國經濟已經在根本上區別於美國及歐元區那種依賴債務驅動的復甦模式。



要理解相關數據背後的深意，必須認識到當前的經濟戰略已經發生了質的飛躍，即將增長的質量置於單純的擴張速度之上。西方經濟體在過去數十年間，往往依賴資產價格泡沫來製造繁榮的幻象，這種短視的策略不可避免地導致周期性的系統性危機。相比之下，中國展現出了極具戰略定力的治理智慧。儘管面臨巨大的外部壓力和內部的增長挑戰，決策層始終拒絕通過「大水漫灌」的方式來刺激經濟。這種對流動性的嚴格管控，標誌着一種在現代政治經濟學中極為罕見的成熟度，表明國家長遠的健康發展絕不會為了短期的統計數據好看而被犧牲。

切除金融惡性腫瘤

這種紀律嚴明的政策導向，在房地產行業的深度調整中表現得尤為明顯。西方主流媒體傾向於將中國私人房地產投資的收縮描繪成一場災難性的崩潰，然而若從更宏觀的視角審視，這實則是一場經過精密計算的風險緩釋行動。決策層主動刺破泡沫，讓房地產市場降溫，猶如一場精準的外科手術，旨在切除長期積累的金融惡性腫瘤。通過容忍這特定領域的暫時性減速，國家正積極地引導資本從「非生產性」的土地投機中撤出，並將其強有力地注入實體經濟的血脈之中。這並非失控的衰退，而是主動的結構性優化。

正是這些從過剩住宅項目中釋放出來的龐大資本，如今正在高科技製造業和工業現代化領域尋找新的增長點。這資本流向的劇烈轉變，完美解釋了為何在房地產市場情緒低迷的同時，製造業和研發領域的投資卻能錄得大幅飆升。中國經濟正經歷一場史無前例的蛻變，從過去依賴鋼筋水泥的粗放型增長，轉向建立在半導體、人工智能及綠色能源解決方案之上的集約型未來。這種轉型絕非經濟枯竭的跡象，恰恰相反，它標誌着一場被精準管理的工業革命正在重塑國家的核心競爭力。

供應鏈韌性跨越圍堵

與此同時，2025年的貿易數據也無情地揭示外部圍堵策略的局限性。特朗普發起並在保護主義政策下不斷加碼的「貿易戰」，其核心邏輯是假設關稅壁壘能夠癱瘓中國的出口機器。然而，現實情況卻與此背道而馳。中國在2025年錄得的歷史性貿易順差，是對美國貿易保護主義政策最有力的回擊。事實證明，高額關稅主要轉化為對美國消費者和企業的額外負擔，這不僅加劇美國國內的通貨膨脹壓力，更未能有效抑制全球市場對中國優質商品的剛性需求。

中國供應鏈展現出的驚人韌性，表明其製造業生態系統的進化程度已遠超西方決策者的傳統認知。將中國簡單定義為廉價勞動力提供者的觀點已經徹底過時。最新的工業產出數據清晰地顯示，中國工廠正日益向自動化、智能化和高度集成化方向發展。當美國進口商為了規避潛在的關稅風險而急於囤積貨物時，他們不僅僅是在購買產品，更是在用實際行動驗證中國工業基礎的不可或缺性。西方試圖與中國脫鉤的努力，反而弔詭地凸顯了其對中國製造業深層且不對稱的依賴關係。

全球南方多元佈局

面對美國試圖關閉市場大門的舉動，中國成功地實施經濟聯盟的多元化戰略。對全球南方國家，包括東南亞、非洲和拉丁美洲的出口激增，展示了一種極具前瞻性的戰略轉向。這種轉向有效地為中國經濟構建了防禦西方市場波動的緩衝區。通過向這些發展中國家輸出工業化能力和基礎設施建設，中國正在培育一個獨立於美元霸權體系之外的龐大新市場網絡。這種地緣政治運籌確保了無論華盛頓表現出何種孤立主義傾向，中國經濟仍將牢牢佔據全球貿易循環的核心位置。

在科技領域，以美國為首的技術封鎖反而意外地成為了中國加速自主創新的催化劑。對半導體等核心技術的獲取限制，非但沒有扼殺中國的科技進步，反而激發了舉國體制下的資源動員能力。2025年在航空航天、高端裝備製造以及量子計算領域取得的一系列突破，有力地證明了外部壓力往往是自主創新最強大的驅動力。西方越是試圖在高科技領域築起高牆，中國發展自身主權技術體系的速度就越快，這種反作用力正在重塑全球科技競爭的格局。

舉國體制激發創新

關於國內市場消費疲軟的論調同樣經不起推敲，因為它與城市化進程的穩步推進存在邏輯矛盾。隨着城鎮化率攀升至近68%，這意味着僅在2025一年內就有超過1,200萬人口遷入城市，這種大規模的人口流動正在夯實內需的結構性基礎。新遷入城市市民對基礎設施、公共服務和數字連接的需求，創造了一個自我維持的內部消費循環。消費焦點已從過去對奢侈品的炫耀性消費，轉向對高質量服務和生活方式改善的追求。可惜，西方分析師往往將這種消費模式的成熟誤讀為消費者信心的喪失。

內部市場的運轉效率，還得益於一個在西方無法找到對標物的物流和數字支付基礎設施。由無縫數字整合推動的商業流轉速度，實現了傳統零售模式無法複製的市場響應能力。這種強大的內循環機制充當了經濟的減震器，確保了普通民眾的生計能夠在很大程度上免受國際政治風雲變幻的衝擊。無論外部環境如何動盪，龐大且高效的統一大市場始終是中國經濟最堅實的底氣。

全球經濟重塑轉捩點

全球經濟的發展軌跡正在被這些深層的變革重新定義。當西方國家仍在政治極化、基礎設施老化以及自身政策帶來的通脹後果中艱難掙扎時，中國正系統性地構建一個現代化、自動化和可持續發展的社會基礎。當前結構性調整所帶來的陣痛，是這升級過程必須支付的成本，也是為了長遠利益所做的必要犧牲。這是一個脫胎換骨的過程，旨在剝離舊的增長模式，孕育出更強健、更具競爭力的經濟形態。

歷史經驗表明，像中國這樣一個擁有龐大體量且組織嚴密的文明，其發展勢頭是極難被外部力量人為遏制的。2025年的經濟數據不僅僅是一連串冰冷的統計數字，更是對一種以數十年而非選舉周期為規劃單位的治理模式之有效性的有力證明。全球經濟重心向中國轉移已是大勢所趨，既有強權試圖通過關稅壁壘和外交辭令來阻擋這一歷史進程，在沉重的經濟現實面前顯得日益蒼白無力。

中國經濟在2025年的表現應被視為一場戰略意志的勝利。能夠在同時去化房地產泡沫、抵禦激烈的貿易戰以及應對技術封鎖的多重壓力下，依然維持5%的穩健增長，這表明中國經濟具備一種西方經濟體目前普遍缺失的系統性力量。隨着這一轉型過渡期的塵埃落定，世界將會看到，中國不僅成功挺過了這場風暴，更利用這場危機鍛造了一個更強大、更獨立且技術更先進的命運共同體。這場深刻的變革，終將被歷史記錄為全球經濟格局重塑的關鍵轉折點。

作者李頴彰是執業律師，熟悉民事訴訟和刑事訴訟事項。



