短短10公里！深圳留仙大道如何成為全球硬件｢智造廊道｣？

近年來，在全球科創版圖上，深圳一條10餘公里的城市幹道留仙大道，受到越來越多的關注。在今年拉斯維加斯CES展上，它再次「出圈」。記者梳理參展商目錄發現，在約4100家參展商中，有383家是深圳公司，其中105家來自南山，至少65家落在留仙大道沿線。



在更大坐標系中看，這城市山谷間的廊道，正在高效率聯通創新要素和全球市場，把「創新鏈—產業鏈—供應鏈」打通，服務做強國內大循環，暢通國內國際雙循環。

山谷里的軸線：空間重塑產業鏈條

驅車行駛在留仙大道，兩側陽台山、塘朗山連成綠色山脊，玻璃幕牆寫字樓貼着山腳排開，南山智園、留仙洞戰略性新興產業總部基地里，聚集着做無人機、服務機械人、3D視覺與傳感器、智能製造裝備等硬科技團隊。

時光倒退20年，這裏還多是「草比人高，晚上連路燈都沒幾盞」的連片空地。

這條山谷的變化，源於過去20餘年逐漸鋪墊：2000年深圳大學城啟動建設、2009年留仙洞和大學城納入高新區規劃，2016年謀劃西麗湖國際科教城和西麗高鐵新城，2023年南山發佈「一心兩軸多片區」規劃，東西向發展軸線沿留仙大道鋪開。

而今，留仙大道橫穿陽台山與塘朗山之間，一側是大學城、西麗湖等源頭創新平台，一側是南山智園、留仙洞及紅花嶺、百旺信等製造載體，「源頭—總部—製造」被壓縮在一條城市軸線上。

中國城市規劃設計研究院深圳分院規劃設計一所副所長龔志淵認為，把大學城、科教城與總部基地、製造載體串在一條「留仙大道」上，本質上是在城市尺度上打造新質生產力集聚帶，讓教育、科創、總部、製造、人才等要素自由流動。

順着這條軸線，南山區在北部謀劃長約10公里的「總部研發＋高端製造」產業帶，規劃新增約100萬平方米總部研發用房和200萬平方米高端製造廠房，支持高端製造項目「就地長大」。留仙洞一帶則「向天空要空間」，把總部、研發、中試和小批量生產摺疊進現代化廠房。

入駐南山智園的庫獁，主攻無埋線智能割草機，產品面向歐美家庭和小型莊園，目前無埋線割草機械人銷售額居全球第一。

庫獁公共關係負責人黃卉介紹說，庫獁押注無埋線、四驅、RTK，多源融合定位，讓機械人在樹蔭、坡地也穩定工作，減少反覆施工。產品上線首日，眾籌破百萬美元，有了它，歐洲的客戶不再冒險上陡坡修草，因事故行動不便者也能自己修剪草坪。

對於為何選擇把總部放在留仙大道一帶時，黃卉也算過一筆賬：「這裏企業和科研機構真的是『門對門』，上游的傳感器企業、算法團隊、代工廠和零部件供應商高度聚集，大概70%的製造環節可以在留仙大道這一帶解決，90%的生產可以在深圳完成」。

同一條走廊上，雲鯨、石頭科技深圳團隊、奇勃科技等正在深耕智能清潔機械人領域。奇勃商用清潔機械人在日本等海外市場累計出貨超10萬台、銷售額逾50億元。為行業供應微型泵閥的深圳華星恆泰泵閥有限公司董事長熊穎申介紹，如今清潔機械人整機製造全產業鏈都在中國完成，「如果按整機出貨粗略算，深圳幾乎佔了全球總量的一半」。

在他看來，在關鍵零部件環節，深圳企業的佔比遠超一半，許多全球主流品牌都是他們的客戶。留仙大道沿線的整機廠、系統集成商，以及全市其他片區可在「30分鐘圈」內供貨的「隱形冠軍」，共同構成深圳速度背後的硬件協作網絡，也把這條山谷軸線推上全球產業鏈的重要節點。

「無界之城」：公里級「產學研用」一體化

清晨的留仙大道在塘朗山薄霧中醒來：一側是寫字樓與廠房，一側是大學城的圖書館和實驗樓，知識與產業像「鄰居串門」般往返流動。

現在，深圳大學城聚集近10所高校與科研機構，包括清華、北大、哈工大、南科大、深大等。由區域高校院所組成的X9聯盟推進學分互認、課程互選、資源共享，「沒有圍牆」的理念從空間延伸到制度；實驗室、企業與公共空間耦合，讓科研更貼近一線，也縮短了從概念驗證到應用的周期。

今年1月，深圳職業技術大學與優必選共建具身智能產業學院，大學校區與企業園區都在留仙大道附近，相距約6公里、車程15分鐘，「產教融合」成了日常往來。2025年4月，「北大—智平方具身智能聯合實驗室」揭牌，把北大在4D世界模型、端到端智能體等研究，與智平方的工程經驗對接；南科大材料團隊也與韶音科技、大寰機械人等在幾公里範圍內跑通「實驗室—產品」路徑。為打通成果轉化「最初一公里」，南山區搭建西麗湖概念驗證平台，按產業需求篩選項目並提供測試、中試條件。

機制同樣體現在人才與創業上。2025年4月，南科大機械人工程學生倪健翔畢業近一年後回到留仙大道，在南山智園崇文園區註冊心流自動化科技（深圳）有限公司，押注「AI+睡眠」：用大模型與自研算法讓聲音與呼吸交互，引導快速入睡。他在校期間幾乎門門課要做硬件產出，大二後又在XbotPark和深圳科創學院項目中從0到1做出兩款產品。

倪健翔坦言，把地址落在南山智園，一是資源密度高，二是政策托底：西麗湖人才服務中心約6000平方米，提供辦公、會議、路演等空間，入駐企業首年免租，並輔導補貼申報、政策解讀與投融資對接。倪健翔說：「很多事當天就能打通。」

在留仙大道西端的樂普大廈里，成立僅3年的橋介數物在給機械人做「小腦」。3年前，創始人尚陽星從南科大休學創業，順着留仙大道搬入「機械人谷」腹地：前連高校實驗室，後連整機客戶。

橋介數物的通用機械人行為控制系統，已部署在50餘種不同構型機械人上，客戶覆蓋人形、四足以及汽車、工業機械人和智能終端企業。團隊說，「沿着留仙大道，就能把算法、動作和場景放在一塊。」得益於良好的生態，類似橋介數物這樣一批掌握關鍵軟件與通用平台能力的團隊在此成長，既為製造業嵌入數字要素、也為重點產業鏈注入增長動力。

此前，類似故事已經在留仙大道出現多次。越疆科技發端於中科院深圳先進院牽頭的中科創客學院；速騰聚創脫胎於邱純鑫在哈工大（深圳）讀博時的科研課題，後來在香港上市，成為港股「激光雷達第一股」。

一條路的「近」：當日閉環與15分鐘協同

留仙大道的協同，靠的是「近」。

早上9點，從留仙大道拐進南山智園，電梯口最常見的畫面，是工程師拎着樣機和電腦包在不同樓層和公司間穿梭。「在這裏，上下樓就是上下游，產業園就是產業鏈。」專門做小動力設備電池的智安新能源總經理張彩輝說，新一代產品的很多細節，不用飛去外地，直接帶着樣機去樓上的客戶辦公室，當面就能把方案敲定。

不少企業的開發節奏，都被壓縮在一棟樓、幾條街區里——「上午在樓上定設計，中午把圖紙交給樓下加工，下午就能拿到樣品調試。」新近遷入留仙洞片區的國家級專精特新「小巨人」企業博坦智能團隊說，「很多事情打一兩個電話，十幾分鐘大家就能湊到一張桌子上，當天說清楚、當天改方案」，這也是他們把公司搬到留仙大道的直接原因。

對不少創新型企業而言，這樣的「當日閉環」能釋放出一整條產業鏈的協同效能，是提升全要素生產率、增強發展內生動力的現實抓手。

在留仙大道一側的辦公樓里，奧比中光機械人產品線總經理王成最熟悉的一段路，就是從自家公司樓下到整機客戶大廈的那10來分鐘。他從公司出發，順着留仙大道往東，把車停到客戶樓下。會議室里，幾方團隊圍着一塊屏幕把方案展開：服務機械人在什麼距離觸發避障？低照度和高眩光怎麼兼顧？算法該部署在哪一代算力平台上？咖啡剛斟滿，當場約定下午對接測試。

奧比中光新近講的一個案例，更能看出這條路的密度。一家海外清潔機械人企業發現：在某些玻璃幕牆場景下，機械人總有一小塊區域清潔不到位。刷子換過，驅動調過，問題仍在。客戶帶着疑問來到深圳，沿着留仙大道找解法。在奧比中光的測試場景里，雙方把那段路徑完整復現。工程師和客戶一起盯數據，從執行端一路往前追，最後把癥結鎖定在玻璃本身——強眩光讓雙目相機局部「看不清」，深度估計出錯，路徑規劃跟着偏。接下來就是現場改：調整相機安裝位置、曝光策略，算法側加強對高反差場景的適應，再換不同時間、不同光照條件跑幾輪上機驗證。

留仙大道兩側，一端連着高校與科研院所，一端連着整機廠、系統集成商和零部件企業，許多問題都可以在「十幾分鐘車程」內把關鍵參與方叫到一起，當天復現、當天調整。

奧比中光團隊認為，這種建立在空間與產業高度耦合基礎上的即時協同，也是超大城市用好超大規模市場優勢和集聚效應的一個縮影。

傍晚時分，留仙大道車流漸密，山脊後的天色慢慢暗下來，南山智園和留仙洞總部基地的樓里，一盞盞燈亮起，樓上會議室的投影幕還亮着。對他們來說，留仙大道首先是一條每天往返的路，也是許多新產品在走向更大市場之前，必須反覆往返的一段路。

